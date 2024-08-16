马国公务员薪资上调7％至15％

（布城综合讯）马来西亚政府推出新的公共服务薪酬制度，将从今年12月起，分阶段上调160万名公务员的薪资。

马国首相兼财政部长安华星期五（8月16日）在第19届公共服务首要大会上宣布，属于专业管理和执行组别的中阶公务员将调薪15％，高阶公务员的薪资则将上调7%。

薪资的调整将分两个阶段落实，首阶段是在今年12月，第二阶段则是2026年1月。

安华说，政府决定分阶段调薪，除了考虑到政府的财务限制，也是为了避免引发通货膨胀效应。

除了基本薪金上调，若纳入各种福利及复利率，马国公务员的整体收入将上涨16.8％至42.7％。此外，公务员的退休金也将根据最终的薪资涨幅做出调整。

马国上一次调整公务员薪资是在2012年，涨幅为13％。

安华说，过去12年来，人们的生活费上涨了约21％，但公务员的薪金却停滞不前，导致许多中阶公务员感受到巨大的生活费压力。

不过，安华强调，新的薪酬制度不仅为了让公务员加薪，也是一个根据表现和绩效而定的制度。他说：“任何人表现卓越都将得到奖励，如果没有良好表现则将受到对付。”

安华指出，所有公务员必须符合年度表现评估分数，否则可被终止服务。此外，任何部门主管若对下属的违规或贪污行为视而不见，也将不会获得擢升。

马国人口达3400万，公务员占160万，这意味着全国每21人当中就有一人是公务员，是全球公务员与人口百分比最高的国家之一。庞大公务员队伍的薪资与退休金，每年都是马国财政预算案的重大支出项目。

根据2024年度财政预算案，马国公务员的薪酬为956亿令吉（约284亿新元），占政府行政开销的31.5％。随着这一轮的公务员薪资调涨，政府预计须为此支付高达100亿令吉的额外开销。