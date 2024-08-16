马国次季经济增长5.9％ 乐观情绪推动令吉升值

（吉隆坡综合讯）马来西亚2024年第二季度的经济增长达5.9％，高于市场预期，围绕马国经济的乐观情绪也推动了令吉升值。

马国国家银行（国行）总裁阿都拉昔星期五（8月16日）召开记者会说，跟今年第一季度的4.2％增长相比，马国次季的经济增长强劲，主要得益于劳力市场状况良好，以及家庭支出的增加。此外，旅游业复苏、出口及投资活动扩张，也为马国经济注入动力。

这也是马国过去六个季度以来的最快增长，增幅高于路透社及马国统计局上个月预测的5.8％。

阿都拉昔说，各项指标显示，马国经济增长前景能持续至下半年，利好因素包括全球订单回升，推动了出口表现、政府颁发更多发展项目，以及投资者信心改善等。

至于今年全年的经济表现，马国国行维持经济增长4％至5％的预测。阿都拉昔补充，全年的经济增长率有望达到预测范围内的上限。

据彭博社报道，花旗集团分析师上个月已将马国的经济增长预测上调至5.2％，不排除其他机构也会做出上调。

不过，彭博社也分析，中国经济增长缓慢影响了马国的出口，可能会对马国下半年的增长造成压力。马国4月的出口同比增长9.1％，5月同比增长7.3％，6月则大幅放缓至1.7％。

目前，市场对马国经济的乐观情绪推动了令吉升值。令吉兑美元汇率自2月跌破26年来的新低后，最近已有所回升，今年迄今已上涨了3.3％，并成为表现最佳新兴市场货币。

阿都拉昔说，令吉正朝着正确的方向发展，但国行不会为令吉汇率设下任何水平。他也说，由于全球地缘政治风险可能导致汇率市场动荡，国行将继续与政府合作支持令吉的走势。

另一方面，马国次季的总体通胀及核心通胀均增长1.9％，比首季分别录得的1.7％和1.8％略高。不过，马国国行维持全年总体通胀率2.0％至3.5％的预测。

阿都拉昔说，政府在6月实施柴油补贴重组后，马国下半年预计将面对价格压力，但通胀率仍处于可控制的范围。“除非出现进一步的冲击，否则整体通胀不太可能超过3％。”