早知：泰国最年轻首相 佩通坦因何“登顶”？

泰国下议院星期五（8月16日）以319票赞成和145票反对，推举现年37岁的为泰党党魁佩通坦担任泰国第31任首相。

佩通坦是前首相达信的女儿，她的姑姑英叻是泰国第一位女首相，但和达信一样因军事政变而下台。佩通坦于2021年加入为泰党，两年后出任党魁。

在去年的全国选举后，青年政治领袖披塔领导前进党成为国会最大党，却因无法获得上下议院半数支持而与首相之位失之交臂。最终，为泰党提名社德他作为唯一首相候选人并闯关成功。佩通坦当时并没有被选作候选人，她这次是如何登顶的？

1. 佩通坦如何脱颖而出？

社德他上周被泰国宪法法院裁定违反道德准则而被罢免相位。根据法律，新首相必须来自各党去年大选前提交的候选人名单。当时，为泰党的名单上除了佩通坦外，就只有75岁的前司法部长猜甲森。最终，在为泰党星期四（15日）举行的执行委员会会议上，佩通坦成为唯一首相候选人。

2. 盟党为何支持佩通坦？

佩通坦的提名获得了执政联盟成员的大力支持，但据报她的父亲达信更倾向于提名猜甲森。

分析人士认为，达信不希望女儿在这个时候成为首相，而是想保留这张政治游戏中的“王牌”。此外，家族成员的政治命运也让达信夫妇对于女儿领导泰国态度保留。然而，据泰国媒体报道，猜甲森年事已高，为泰党议员对他的健康状况不放心，最终决定提名佩通坦。

另据泰国《民族报》分析，猜甲森曾公开表示支持修改冒犯君主法，这与为泰党执政联盟中的保守派立场相对立。关键盟友之一泰自豪党领袖阿努廷星期四说，该党支持为泰党提名的任何首相人选，前提是对方不支持修改冒犯君主法。

阿努廷也是新任首相的潜在人选，但他早前已表明，泰自豪党全力支持为泰党推举的首相人选，除非佩通坦本人拒绝。

3. 佩通坦可能面临的挑战

佩通坦的当务之急是推动泰国经济发展。彭博社报道称，为泰党保住了执政地位，因此社德他政府推行的政策不会有太大变化。佩通坦政府可能会通过宽松的财政政策来促进经济增长，并缓解生活成本高涨和家庭债务接近历史最高水平等问题。

然而，为泰党的4500亿泰铢（约170亿新元）数码钱包补贴计划能否继续推行，有待观察。该计划遭到泰国央行等多方反对，认为这会损害公共财政。《民族报》引述消息人士报道，达信告诉佩通坦，由于泰国经济疲软，应该放弃这个项目。佩通坦也曾对媒体表明，上台后会重新审视这一计划。

佩通坦出身名校，工作投入，并因家族背景而在政界得到丰富的历练。她今后不仅须制定各领域的政策，也面对摆脱父亲光环、确立自身形象并带领国家进步等重大挑战。为泰党人也期望她重振该党，但泰国政局诡谲多变，佩通坦将面临巨大压力。