佐科最后一份预算案力求减少赤字

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科星期五发表任内最后一次国情咨文时，提呈2025年度财政预算案，目标是使赤字比今年更少，即占国内生产总值的2.53%，低于今年预期的2.7%。

这份佐科任内的最后一份财政预算案总支出为3613.1万亿印尼盾（约3033亿新元），是现任政府和候任总统普拉博沃的经济团队一起制定。分析说，这说明普拉博沃上台后仍将保持财政审慎，而这可能限制新政府的支出计划。

佐科星期五（8月16日）在国会发表国情咨文时，强调会继续审慎管理支出，以保持“稳定、包容和可持续的经济增长”。

他说：“印尼须继续进行结构改革，维持稳健可信的财政政策，并加强财政、货币和金融政策方面的合作。支出、收入和融资都要设计得灵活，通过提供财政空间应对不确定因素，并支持政府过渡时期的可持续发展。”

他也提到，预算案中的约722万亿印尼盾是教育预算，其中包括用于改善儿童的营养、学校翻新等。这有助于普拉博沃落实选前承诺的免费营养午餐计划。

佐科还说，在强劲的国内消费、外国直接投资和增值出口的支撑下，明年印尼的国内生产总值（GDP）预计将增长5.2%。

此外，佐科在最后一次国情咨文演说中强调了自己掌政10年来，在实现印尼经济稳定增长、加强基础设施建设和减少贫困方面取得的成就。

他说，尽管全球经济增速放缓，但印尼这些年来仍取得5%的经济增长，通货膨胀率则稳定在2%至3%左右。官方数据也显示，印尼的失业率从过去的5.7%，下降至今年的4.8%。

印尼有2亿7000多万人口。佐科说：“政府成功将极度贫穷人口的占比，从6.1%大幅减少到不到1%，并成功推行全国保健制度和改革刑事法。”

连任两届总统的佐科强调，他已为“以印尼为中心的发展奠定基础”，其中包括促进关键矿物的下游发展，这吸引了大笔投资并创造了20多万个就业机会。

他还说，在他的任内，政府兴建了总长2700公里的新道路、50个新港口和机场，以及110万公顷的灌溉渠道。

虽然佐科在经济方面取得成绩，但他在其他方面的政绩却遭到不少批评。有批评人士说，佐科未能履行承诺，通过根除腐败、减少庇护等为印尼带来更大的变革，还试图建立自己的政治王朝。

佐科在总结时提到，他知道目前取得的成果未能满足所有人的期待，并对自己任内的疏失道歉。他说：“10年的时间不足以解决国家的所有问题。我可能犯了很多错误……我对所有感到失望的人道歉。”

佐科将在今年10月20日把领导人的棒子交给普拉博沃；佐科长子吉布兰则将成为新任副总统。

另一方面，占印尼国会议席约10%的国家民主党（NasDem）星期四（15日）晚正式宣布，会支持即将上任的普拉博沃政府。此举使普拉博沃得以掌控国会过半席位，即从43％增至52％。这将减少普拉博沃政府在国会中面临立法程序的阻碍，包括批准2025年财政预算案。

国家民主党原本在今年2月总统选举时，支持普拉博沃的对手、雅加达特区前首长阿尼斯。但普拉博沃确定胜选后，国家民主党于4月25日表态支持普拉博沃，使得普拉博沃的执政联盟政党增至五个。

普拉博沃目前也在和印尼最大的回教政党民族复兴党（PKB）谈判，该党在议会中占有10％席位。今年4月，民族复兴党曾表示期待同普拉博沃合作。