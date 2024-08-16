泰国历来最年轻 达信幼女佩通坦出任首相

泰国下议院以近三分之二的票数推举为泰党党魁、前首相达信幼女佩通坦为首相。37岁的佩通坦成为泰国历来最年轻的首相，也是第二位女首相。

议会在当地时间星期五（8月16日）上午10时就投选新首相召开会议，并在12时34分公布表决结果。佩通坦以319票赞成、145票反对、27票弃权，正式获推举为泰国第31任首相。

根据宪法，首相候选人须获得下议院现有493席中过半的支持，也就是248票才能当选。

原首相社德他星期三（14日）被宪法法院裁定“严重违反道德标准”并遭罢免，引发这轮投选新首相的程序。随着佩通坦当选，意味着达信家族控制的为泰党和其他保守保皇及军方支持的政党所组成的联盟关系得以维持。

综合彭博社、路透社、法新社和泰国媒体报道，佩通坦在议会表决后在记者会上说，她对获推选感到荣幸和高兴。她说，她认为“是时候为国家、为党做点事”，并希望能尽己所能，引导国家前进。

记者会上的佩通坦显得紧张，并语带颤抖。她说：“我从不认为自己是最聪明的，但我有明确的推动力，也有强大的团队。”

至于新政府将推行哪些政策，佩通坦说，这个问题待正式获泰王哇集拉隆功任命后才回应。

不过据《民族报》报道，达信星期三在社德他被罢免后与佩通坦等为泰党核心成员会面时，以经济乏力为由，指示他们搁置社德他任内推行的4500亿泰铢（约170亿新元）现金发放计划。

佩通坦将是继父亲达信和姑姑英叻后，达信家族的第三个首相。若再加上佩通坦的姑丈颂猜，则是家族中的第四位首相。这个家族在泰国政坛富有影响力，但也在激烈的政治斗争中经历跌宕起伏，达信2006年在军事政变中下台，英叻2014年同样被军人推翻。

过去10天，泰国政坛几经动荡，宪法法院先后下令解散提议修改冒犯君主法的议会最大党前进党，及罢免上任不到一年的为泰党籍首相社德他。虽然佩通坦获得了议会通过，但外界将关注从未担任政治职务的她能否在泰国政坛的权力争夺中坐稳相位，日后又会否和父亲、姑姑有一样的遭遇。达信在这个关键节骨眼上授意女儿上阵，也被视为这名75岁风云人物的一场豪赌。

佩通坦同时还面对多重考验，包括振兴经济、防止外资流失，以及提升为泰党的支持率。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员那邦（Napon Jatusripitak）接受《联合早报》访问时说，目前仍不确定推翻社德他的幕后势力是否认同佩通坦任相。如果对她不满，她有可能步社德他的后尘。

“泰国目前面临着连最出色的领导人都无法解决的经济问题。在缺乏有效治理能力的政府里，佩通坦或任何人能成功解决这些问题的概率微乎其微……她的首相寿命可能仅限于当前的任期。下届选举会告诉我们她能否成功领导。”