佩通坦带着“达信基因”任相 舆论担忧泰国政治再次两极分化

（曼谷综合讯）泰国私人领域看好新任首相佩通坦能良好地管理国家，并与年轻一代建立更好的联系。不过，分析认为，作为前首相达信的女儿，佩通坦和被罢黜的前任者社德他一样，不可避免地会被视为达信的政治傀儡。

下星期三（8月21日）才满38岁的佩通坦是泰国历来最年轻的首相。这是她的优势，也是劣势。

泰国工业联合会主席江盖告诉泰国公共电视台，虽然与为泰党另一名首相候选人、75岁的前司法部长猜甲森相比，佩通坦的资历尚浅，但作为年轻一代，她可以帮助政府建立新旧两代人的纽带。

不过，舆论也担心，佩通坦任相意味着达信将在政府政策方向等方面发挥直接作用，这可能令泰国政治再次出现两极分化的情况。

这并非杞人忧天，因为佩通坦从不避讳父亲对她的影响。她去年接受路透社访问时说：“从我很小的时候起，我就在所有问题上与父亲商量，无论是私事，还是工作问题。”

不过她也表明，不会活在父亲的影子下，也不是达信的代理人，会作出自己的决定。

佩通坦2021年才正式步入政坛，但泰国民众对她并不陌生，她也不算是政坛新人，因为作为达信的女儿，“政治血统”令她自幼就出现在大众视野中，从小就拿着卡片和海报为父亲达信助选。

达信有三名子女，佩通坦是最小的女儿。达信步入政坛时，佩通坦年仅8岁。佩通坦在今年3月的一场演讲时曾说，从达信参政开始，政治也成为她生活的一部分。

佩通坦毕业于朱拉隆功大学政治学院，主修社会学与人类学专业，之后前往英国萨里大学攻读国际酒店管理硕士学位，随后回国打理家族的房地产和酒店生意。她出任首相后，必须放弃商业职位，并遵守股权限制规定。

2006年泰国军方发动政变，时任首相的达信被赶下台。当时佩通坦还在泰国念大学，她曾说那段日子是她最艰难的时刻，因为她被指是“走后门”进入名牌大学，闹得沸沸扬扬。

佩通坦说：“当时，我看到父亲的照片被钉在墙上，画像被人划花或毁坏。在年仅20岁时就被仇恨包围，是非常难以克服的。”

去年1月，为泰党在大选前宣布佩通坦是党的三名首相候选人之一，她之后又被推选出任为泰党主席，被视为是达信的政治继承者。

佩通坦已婚，与身为飞行员的丈夫皮塔卡（Pitaka Suksawat）育有一双儿女，幼子在去年5月大选竞选期间出生。