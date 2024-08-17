马国元首将检视所有军购案

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹依布拉欣说，如果军方涉及贪污滥权，会损害国家主权和尊严，因此，作为武装部队最高统帅，他将亲自检视军方的所有采购计划。

苏丹依布拉欣星期六（8月17日）在吉隆坡新街场第一军营举行的皇家检阅与见习军官委任状颁发仪式上发表御词时说，政府在购买设备和兴建军事设施时，必须秉持诚信原则，确保品质且能满足国防卫队的需要，而非听从供应商或接受佣金的代理商所言。

根据马国实行的君主立宪制，国家元首也是武装部队海陆空三军统帅。苏丹依布拉欣强调，他绝对不会姑息任何涉嫌贪污、滥权及未尽军人职责的人。

他说：“军官绝不应涉贪，特别是在采购设备和其他相关合约方面。身为一名军官，须诚实可靠、绝对忠诚，以及有坚定不移的信念和牺牲精神，以捍卫国家主权。”

马国国防部每年的开支预算都名列前茅，但却多次传出军购丑闻及弊案，包括轰动一时的法国潜艇军购案。此案发生在前首相纳吉2002年至2008年担任副首相兼防长期间，涉及金额约47亿令吉（约14亿新元）。此交易后来被揭发涉及非法抽佣，而涉嫌收取逾1亿欧元（约1亿4500万新元）“服务费”的公司，是与纳吉关系密切的政治分析家阿都拉萨的妻子玛兹林达所有。

此外，马国国会公共账目委员会2022年8月揭露，政府2011年同意以91亿2800万令吉（约28亿新元）建造六艘濒海战舰，并支付了60亿8300万令吉给承包商莫实得海军造船厂，但承包商至今连一艘战斗舰都未交付。

这是马国历来数额最庞大的军购弊案。前防长、现任副首相阿末扎希也被指涉案。此案至今只有一人被提控，即莫实得海军造船厂前董事经理、海军前首长阿末南利被控三项刑事失信罪，但他否认有罪。