泰国前首相达信获国王特赦 今天重获自由

（曼谷综合电）泰国前首相达信在幼女佩通坦出任首相一天后获泰王特赦，他的假释期将于星期天（8月18日）结束，重获自由。

达信的律师温亚特星期六（17日）告诉路透社，达信的假释期原定本月底结束，此次提前结束是因为泰王哇集拉隆庆祝72岁诞辰，达信的名字被列入五万多个获特赦囚犯的名单中。

泰国《王室公报》周六在宣布特赦名单时说，泰王为行为良好的囚犯提供了自我提升以及为国家效劳的机会。

达信的幼女、37岁的佩通坦刚在星期五（16日）获推举为泰国第31任首相，成为泰国历来最年轻的首相，也是第二位女首相。

原首相社德他星期三（14日）被宪法法院裁定“严重违反道德标准”并遭罢免，引发这轮投选新首相的程序。随着佩通坦当选，意味着达信家族控制的为泰党和其他保守保皇及军方支持的政党所组成的联盟关系得以维持。

佩通坦将是继父亲达信和姑姑英叻后，达信家族的第三位首相。佩通坦此前表明，不会活在父亲的影子下，也不是达信的代理人，会作出自己的决定。不过分析认为，佩通坦和被罢黜的前任者社德他一样，不可避免地会被视为达信的政治傀儡。

特赦法案在泰国是敏感话题，英叻曾在2013年提出特赦法案，但被认为是要让当时流亡的达信回国，结果引发大规模示威，最终酿成军事政变。

去年8月22日，达信结束15年流亡生涯，乘搭私人飞机返抵泰国曼谷，随即被捕及裁定涉贪等罪名成立，判监八年。他服刑首晚因胸痛、高血压及低血氧，由监狱送至曼谷警察综合医院，此后一直留医，其后获泰王减免刑期至一年。

今年2月18日，达信获假释，在幼女佩通坦陪同下乘车离开曼谷警察综合医院。他的刑期原定8月31日届满，在获泰王特赦后，8月18日便可重获自由。

75岁的达信目前仍面临冒犯君主罪的诉讼，他被指于2015年在韩国首尔接受访问时发表冒犯泰国君主的言论。泰国总检察长办公室今年6月18日宣布已正式起诉达信，一旦冒犯君主罪罪成，最高可判处15年监禁。