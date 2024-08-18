安华政府：能吉里补选形成团结浪潮

马来西亚执政联盟国民阵线（国阵）在吉兰丹能吉里州选区补选大胜后，首相安华领导的团结政府说，支持政府的“团结浪潮”已开始形成。这是安华上台以来，团结政府首次在补选时从国民联盟手里夺下议席。

丹州能吉里补选星期六（8月17日）投票，国阵的巫统候选人莫哈末阿兹玛威以9091票，击败获得5739票的国盟土著团结党候选人莫哈末里斯华迪，多数票3352张。

团结政府发言人法米星期天（18日）出席公开活动后，在记者会上受询时说：“这证明年轻人仍选择支持团结政府，特别是国阵。我们看到国阵几乎在所有投票中心获胜。这次的多数票令人鼓舞。这也是选民对吉兰丹州政府和伊斯兰党领导层的公投。”

法米也说，国阵候选人在能吉里补选胜出的其中一个原因，是高投票率。

去年8月丹州等六州选举时，能吉里州选区的投票率为61%，而这次补选投票率达74%，高于选举委员会的预期。

巫统总秘书阿斯拉夫星期天在另一个场合中告诉媒体，国阵胜出的原因还包括挨家挨户拜票等竞选策略奏效。

他说，国阵会在9月举行的柔佛州居銮马哥打州选区补选中采用相同策略。“我们的做法也会是登门与每位选民接触，避免组织公开和大型造势讲座。我们的目标是挨家挨户直接联系各族选民。”

马国政治学者潘永强向《联合早报》分析，巫统在能吉里胜出，综合而言有几个地缘和战术因素。这包括能吉里州选区是话望生国会选区内的三个州选区之一，而话望生向来是巫统元老东姑拉沙里的强区。

潘永强说：“2023年州选时，巫统（在丹州）唯一胜选的州议席就在能吉里旁边……这一带向来是拉沙里的势力范围。”

拉沙里曾连续担任48年的话望生国会议员，直到2022年11月大选才以163票微差败给国盟候选人。尽管如此，老树盘根的拉沙里在当地依然有影响力。

潘永强说，这次国盟的候选人莫哈末里斯华迪原是伊党党员，提名前才加入土团党，令伊党和土团党基层都有意见，影响了动员能力。

“还有就是巫统主席阿末扎希的竞选战术成功。他不邀请民主行动党助选，又在基层宣称若继续和希望联盟合作，来届大选巫统的国会议席可超越人民公正党，进而有机会重夺首相之位。这多少回应了基层对巫统与希盟合作的不滿。”

“”此外，安华政府在选前宣布公务员大幅加薪，在马来社会中产生了加分效应。”