美国重申支持缅甸民主派

（华盛顿综合电）缅甸军政府领导人敏昂莱日前与中国外交部长王毅会晤后，美国两名高级官员紧接着与缅甸影子政府“民族团结政府”，以及克伦民族联盟等缅甸少数民族地方武装组织（民地武）举行了虚拟会议，承诺会继续支持缅甸的民主反对派。

美国国务院星期五（8月16日）发声明说，与会的是国务卿布林肯的高级顾问沙利文，以及美国国际发展署亚洲地区负责人希弗。他们在会议中赞扬了民族团结政府（National Unity Government，简称NUG）和克伦民族联盟（KNU）等组织“为缅甸开辟通往包容性民主和联邦制的道路而做出的努力”。

两人也重申，美国会继续扩大对民主派人士的支持和援助，包括制定具体步骤，以“全面过渡到尊重缅甸人民意愿的文官政府”。

与会双方还承诺，会与包括联合国及亚细安的缅甸特别代表在内的国际社会共同努力，尽早结束缅甸危机。

自2021年2月军方发动政变以来，缅军政府一直深陷与反对派和民地武的暴力冲突。动荡局势如今蔓延到与中国接壤的边境地区，引起中方关注。

王毅上星期访问内比都时表明，北京反对缅甸生乱生战，并称中国坚定支持缅方早日实现政治和解、恢复民主转型进程。

不过，缅军政府掌权后多次延长全国紧急状态，令军方承诺举行的民主选举遥遥无期。