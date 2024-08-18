泰王御准佩通坦出任首相 新内阁筹组受瞩目

（曼谷综合讯）为泰党主席佩通坦获泰国国王哇集拉隆功御准，出任泰国第31任首相。各方接下来将关注她的内阁人选，以及达信家族会对泰国政坛带来怎样的影响。

佩通坦是泰国前首相达信的幼女。她星期天（8月18日）在为泰党总部举行的仪式上接受王室任命。她在发表就职演说时承诺，以开放心态对待所有有助于国家发展的想法，并呼吁全国上下共同振兴经济。

37岁的佩通坦是泰国历来最年轻的首相，她在接受任命后与达信相拥。佩通坦的母亲、哥哥、姐姐、丈夫及一对儿女也在场观礼。

不曾担任政治职务的佩通坦星期五（16日）获泰国下议院近三分二的支持，当选首相，取代同属为泰党、遭宪法法院裁定“严重违反道德标准”并罢免的社德他。

佩通坦在就任后的首场记者会上强调，会延续社德他的政策，包括主要的经济振兴和改革措施、取缔非法药物、改善国家医疗体系和促进性别多元。新政府将在下个月向议会提呈政策细节。

此前有报道指，达信示意新政府搁置社德他任内推行的4500亿泰铢（约170亿新元）数码钱包计划。外界解读，达信旨在保护佩通坦不受这项争议政策的负面冲击。

对此，佩通坦回应说，政府为了刺激经济，不会搁置这项政策。但基于当前的经济情况，当局会进一步评估和检讨，并确保该政策在财政上尽责并合法。

身为达信的女儿，外界也密切关注佩通坦在多大程度上会受达信这位泰国政坛上最有影响力，但充满争议的政治人物影响。

佩通坦说，她会在必要时征求父亲的建议，但她坚称有自己的想法和目标，会独立决策。她也不打算委任达信担任政府职务。

有记者问达信会否担任正式的顾问职务，达信说：“没必要。我年纪大了，已经75岁。她（佩通坦）想问我什么都行。”

即使没有正式职务，达信预计也会在佩通坦组阁过程中扮演重要角色。《民族报》报道，为泰党消息人士透露，达信告知亲军方的公民力量党秘书长塔玛纳，不得提名党魁巴维（Prawit Wongsuwan）的弟弟巴差拉瓦（Patcharawat Wongsuwon）担任内阁职务，公民力量党的内阁部长人选也不得有翁素万姓氏，即巴维家族的人。

公民力量党是目前与为泰党共组执政联盟的政党之一，巴差拉瓦在社德他内阁担任副首相兼天然资源与环境部长。

报道指，达信对巴维没有好感，并认为巴维幕后推动社德他被状告至宪法法院。达信也对巴维在两次推举首相的议会投票中，都没有投选社德他和佩通坦感到愤怒。

消息人士透露，塔玛纳料将在佩通坦内阁中出任副首相兼农业部长；公民力量党的原卫生部副部长讪迪料转任天然资源与环境部长。各政党的内阁配额将保持不变。