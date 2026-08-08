泰国一名年仅14岁的学生涉嫌在暖武里府开枪射杀自己的祖父母和学校同学，引发震惊。这名少年的亲戚说他性格安静、行为良好，少与人来往，喜欢玩电脑游戏。然而调查人员检查他的电脑后发现，他在案发前曾观看外国校园枪击案视频。

《曼谷邮报》星期五（8月7日）报道，泰国第一警区司令瓦塔纳说，调查人员正在检查少年的电脑及其他数码证据。初步调查显示，少年曾玩含暴力内容的电脑游戏，警方也在调查他的其他网络活动。

警方说，电脑记录显示，少年从7月30日起曾观看五段外国校园枪击案视频。警方强调，相关数码证据仍在分析，尚无法确认观看视频与行凶之间存在直接关联。

警方和法医人员在少年住处发现73岁祖父颂吉和74岁祖母的遗体。调查人员相信，少年先在住处开枪杀害祖父母，随后前往学校。

颂吉的遗体在楼下厨房被发现，他的妻子倒卧在楼上房间里。初步尸检显示，颂吉背部中弹，子弹贯穿前胸。嫌疑人的祖母据信是在睡梦中被枪杀。

警方怀疑，少年去学校前从外面锁上大门，以防止尸体被人发现。邻居最初并未报告听到枪声，因为案发房子位于僻静区域，周围居民较少。

警方调查发现，少年行凶时使用的9毫米手枪登记在祖父名下。

少年的叔叔说，少年自幼父母离异，一直与祖父母住在一起。他指少年学业成绩不错，非常内向，大部分时间都花在电脑上，很少出门。他也说，少年没有任何明显的压力、冲突或行为问题。

少年的叔叔也说，少年的祖父从不允许家人耍弄他的枪，平时都把枪锁在衣橱里。他无法解释少年如何找到衣橱钥匙。

据报道，手枪旁放着三盒子弹，每盒50发。据称，少年取走两盒子弹，但其中两发子弹掉在屋里，因此少年在袭击时总共带了98发子弹。

根据初步调查，少年取出手枪后，趁祖父在做饭时向他开枪。

少年的姑婆塔努蓬说，少年从小就受到祖父母的悉心照料，祖父母都很疼他。

塔努蓬说，少年的祖父以前在银行当经理，每天都会亲自接送少年上学放学。她也说，少年没有要好的朋友，很少外出，空闲时都在玩电脑游戏。

她形容少年懂礼貌、行为良好，谁都无法想象会发生这样的悲剧。