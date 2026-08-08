（马六甲综合讯）马来西亚政府计划在2027年度财政预算案中进一步增加国防预算，以全面提升马国武装部队的战备能力，并切实保障军人福利。

马国首相兼财政部长安华星期五（8月7日）在马六甲双溪乌浪德林达军营出席活动时说，国家安全是重要且宝贵的资产，为了保障国家和平，大幅增加资金投入以巩固军事战备实力是必要的，确保武装部队能够时刻防范并应对任何潜在冲突。

安华也强调，国防部的军备采购必须做到系统化和高度透明，绝不容许第三方在采购过程中牟取暴利或收取过高佣金等违规行为。

安华补充说，增加国防预算的另一核心目的在于改善军人福祉，具体措施包括翻新军人宿舍、兴建军用医院，以及提升包括供水系统在内的基础设施。

他说：“过去三年，政府拨给国防部的款项已提高超过35%，这绝非小数额，只是鲜少为人所知。”

延伸阅读 马国武装部队今年获36亿元采购军备 军购贪污与装备老化侵蚀马国武装部队

安华指出，得益于近期令吉走强、外来直接投资增加以及通货膨胀受控，经济持续稳步增长，为政府加大国防支出提供了支持。

安华预计将于10月9日向国会下议院提呈2027年度财政预算案。

回顾近几年的拨款趋势，马国政府在2026年度财案给国防部的拨款高达217亿令吉（约68亿新元），2025年及2024年分别为212亿令吉和197亿令吉。国防开支已呈现出逐年稳定递增的态势。