（吉隆坡综合讯）马来西亚独立民调机构巧思中心最新评估预测，如果国民阵线与国民联盟在森美兰州选举的战略合作模式扩大到其他州，集中马来选票在来届全国大选掀起“蓝潮”，有机会夺下西马166个国会议席中的122席。

马国国会下议院共有222席，西马占166席，东马沙巴和砂拉越分别占25席和31席。组建联邦政府须赢得至少112席。若国阵与国盟联手赢得122席，将比执政门槛多出10席。巧思中心（Ilham Centre）的分析表明，这意味着国阵和国盟不再需要向来扮演造王者角色的沙巴及砂拉越政党即可组阁，大选再次出现悬峙议会的可能性也将显著下降。

巧思中心执行总监希索慕丁告诉网媒“自由今日大马”，促成“蓝潮”大胜的前提，在于主导国阵的巫统和主导国盟的伊斯兰党能否动员各自基层支持者接受彼此的候选人，并把选票投给对方阵营的候选人，避免选票因多角战而分散。

国阵和国盟最近在柔州和森州选举展开不同程度的合作并大获全胜。其中，伊党呼吁柔州支持者在没有国盟候选人上阵的选区投票给国阵候选人。

国阵和国盟则在森州选前达成共识，避免在同一个选区互相对垒，集中力量对抗希望联盟。

西马有多达138个选区的马来选民占比超过51%，其中86个选区的马来选民比率更是有至少65%，这促使国阵和国盟积极推动“马来人政治大整合”，集中马来选票求取胜利。

不过，希索慕丁说，这些选区并非全都是马来传统票仓，还包括不少城镇和城市边缘区，当中有不少是希盟与国阵或国盟支持率旗鼓相当的选区，这些地方才是决定成败的真正“主战场”。

学者：国阵国盟未必能在伊党强州达成合作

尽管“蓝潮”来势汹汹对希盟构成重大威胁，但有分析认为，“蓝潮”席卷全马的预测过于乐观，因为国阵和国盟未必能在双方势均力敌的彭亨、霹雳和雪兰莪，以及伊党占优势的吉兰丹、登嘉楼及吉打合作。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员、马来西亚研究项目主任哈钦森指出，国阵和国盟此前能在柔森两场州选顺利合作，是因为伊党在这两州实力较弱，容易作出让步。

他说：“真正的考验在彭亨、霹雳和雪兰莪。国阵和国盟都会瞄准这三州马来选民占多数的选区，这将导致双方的议席协商变得极其艰难。”

国阵及巫统主席阿末扎希坦言，“蓝潮”未必能在伊党执政的吉兰丹、登嘉楼和吉打取得突破。

他星期五（6日）出席公开活动时说：“蓝潮将持续前进，从柔佛及森美兰延伸至马六甲，但我不确定会不会抵达吉兰丹、登嘉楼和吉打。”

他补充说，国阵不排除在第16届全国大选前与国盟达成某种形式的选举合作，但最终能否成事仍取决于国盟在谈判过程中展现的诚意。

马国第15届大选在2022年11月举行，本届国会依法最迟须在明年12月解散并举行大选。