（曼谷综合电）泰国星期五发生震惊全国的校园枪击案已造成九人死亡。首相阿努廷承诺政府将修法进一步加强枪支管制并提升校园安保，以防止同类悲剧重演。

阿努廷星期六（8月8日）告诉记者，现行法律已严格禁止公众在公共场所携带武器，政府正在草拟一份更加严格的全新枪支管制法案，以切断民众获取家庭合法登记枪支的隐患。

他强调，作案者并非惯犯，而是一名长期承受精神压力的未成年人。涉案枪支已合法登记并存放家中，因此涉案少年能够轻易取得，而不是经常在公共场所看到的警员或保安人员所持有的武器。

阿努廷也呼吁各教育机构加强安全措施，防止武器被带入校园。不过，他提醒不要采取过激措施。他直言，要求所有学生在进入学校前接受X光机或金属探测器检查，是不切实际且不合适的做法。

他也说，青少年暴力事件凸显精神健康的重要性，并指这类事件往往是突发压力引发的情绪冲动所致，并非慢性心理疾病。

这起校园暴力事件发生在曼谷西北部的暖武里府，一名14岁少年星期五（7日）在家中枪杀祖父母后前往学校大肆开枪，事后开枪自尽。共有八人死亡，包括枪手祖父母、学校教职员及枪手本人，另有30多人受伤。

一名12岁女伤者星期六在医院伤重不治，死亡人数上升至九人，目前仍有两名受重伤的学生仍处于危急状态。

这是泰国今年发生的第二起校园枪击案。内政部及属下府行政局已紧急下令全国各府即刻实施六项防范措施，包括严控持有枪支、确保枪支弹药安全存放、主动打击非法枪支毒品、监控高风险人群以防有人模仿制造枪击案、加强在学校和购物中心等关键场所巡逻，以及为受影响者提供援助。

警方：案发前曾观看外国枪案视频

据泰国媒体报道，少年枪手自幼父母离异，一直与祖父母住在一起。他的亲戚告诉《曼谷邮报》，少年性格安静、行为良好，少与人来往，喜欢玩电脑游戏。

调查人员检查他的电脑后发现，他在案发前曾观看外国校园枪击案视频，也曾玩含暴力内容的电脑游戏。

根据泰国警方公布的案发时间线，少年于星期五清晨5时许，在家中开枪射杀正准备早餐的祖父及睡梦中的祖母，过后如常乘坐校车前往学校。由于少年住家周边是稻田，没有近邻，所以当时没人听到枪声。

暖武里府周五发生校园枪击事件后，警方到少年枪手的住家调查，揭发枪手祖父母已遭杀害。（法新社）

少年在第二堂课期间开始发难。他先在教学楼六楼开枪击中一名泰语女教师的眼睛，随后沿着走廊向学生开枪，下楼时射杀前来查明情况的副校长及其秘书。

少年接着走向另一栋建筑，但在警方抵达现场后，他逃到另一栋四层高的建筑。警方后来发现少年已自轰，但仍有生命迹象。他是在送院不久后不治身亡。

警方透露，少年在现场至少开了26枪，警方在他身上搜出34发子弹。

泰国是亚洲枪支拥有率最高的国家之一，平民持有的枪支估计达1030万支，相当于每100名居民拥有15支枪。