（曼谷综合电）泰国星期五发生震惊全国的校园枪击案已造成九人死亡。首相阿努廷承诺政府将修法进一步加强枪支管制并提升校园安保，以防止同类悲剧重演。

阿努廷星期六（8月8日）告诉记者，现行法律已严格禁止公众在公共场所携带武器，政府正在草拟一份更加严格的全新枪支管制法案，以切断民众获取家庭合法登记枪支的隐患。

他强调，作案者并非惯犯，而是一名长期承受精神压力的未成年人。涉案枪支已合法登记并存放家中，因此涉案少年能够轻易取得，而不是经常在公共场所看到的警员或保安人员所持有的武器。

阿努廷也呼吁各教育机构加强安全措施，防止武器被带入校园。不过，他提醒不要采取过激措施。他直言，要求所有学生在进入学校前接受X光机或金属探测器检查，是不切实际且不合适的做法。

他也说，青少年暴力事件凸显精神健康的重要性，并指这类事件往往是突发压力引发的情绪冲动所致，并非慢性心理疾病。

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这起校园暴力事件发生在曼谷西北部的暖武里府，一名14岁少年星期五（7日）在家中枪杀祖父母后前往学校大肆开枪，事后开枪自尽。共有八人死亡，包括枪手祖父母、学校教职员及枪手本人，另有30多人受伤。

一名12岁女伤者星期六在医院伤重不治，死亡人数上升至九人，目前仍有两名受重伤的学生仍处于危急状态。

这是泰国今年发生的第二起校园枪击案。内政部及属下府行政局已紧急下令全国各府即刻实施六项防范措施，包括严控持有枪支、确保枪支弹药安全存放、主动打击非法枪支毒品、监控高风险人群以防有人模仿制造枪击案、加强在学校和购物中心等关键场所巡逻，以及为受影响者提供援助。

警方：案发前曾观看外国枪案视频

据泰国媒体报道，少年枪手自幼父母离异，一直与祖父母住在一起。他的亲戚告诉《曼谷邮报》，少年性格安静、行为良好，少与人来往，喜欢玩电脑游戏。

调查人员检查他的电脑后发现，他在案发前曾观看外国校园枪击案视频，也曾玩含暴力内容的电脑游戏。

根据泰国警方公布的案发时间线，少年于星期五清晨5时许，在家中开枪射杀正准备早餐的祖父及睡梦中的祖母，过后如常乘坐校车前往学校。由于少年住家周边是稻田，没有近邻，所以当时没人听到枪声。

暖武里府周五发生校园枪击事件后，警方到少年枪手的住家调查，揭发枪手祖父母已遭杀害。（法新社）
暖武里府周五发生校园枪击事件后，警方到少年枪手的住家调查，揭发枪手祖父母已遭杀害。（法新社）

少年在第二堂课期间开始发难。他先在教学楼六楼开枪击中一名泰语女教师的眼睛，随后沿着走廊向学生开枪，下楼时射杀前来查明情况的副校长及其秘书。

少年接着走向另一栋建筑，但在警方抵达现场后，他逃到另一栋四层高的建筑。警方后来发现少年已自轰，但仍有生命迹象。他是在送院不久后不治身亡。

警方透露，少年在现场至少开了26枪，警方在他身上搜出34发子弹。

泰国是亚洲枪支拥有率最高的国家之一，平民持有的枪支估计达1030万支，相当于每100名居民拥有15支枪。

其中一名遇害教职员的家属星期六到曼谷警察总医院认领遗体时哭红了眼。（路透社）
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