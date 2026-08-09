马来西亚餐馆陷入“卖猪肉”风波，菜单上的“Mee Pok（面薄）”遭巫裔网民误认“Pork（猪肉）”引发误会，店家发声明澄清，强调店内不售卖猪肉，也不使用猪油，呼吁民众勿散播不实信息。

《中国报》报道，一个拥有29万关注者的清真饮食相关脸书专页“Halal inquiry Company direktori”星期五（8月7日）下午发文，指柔佛州昔加末经营长达95年的老字号“南洋茶室”菜单上出现“Mee Pok”字眼，怀疑业者售卖猪肉，也质疑业者销售的椰浆饭是否真由巫裔业者供应。

“南洋茶室”业者林升发与谢诗玲夫妇星期六（8日）召开记者会严正澄清，茶室虽未申请清真认证（Halal），但绝未售卖任何猪肉产品，也未曾使用猪油。

“Mee Pok”实际上是“面薄”，是潮州话对一种扁面条的称呼，与猪肉无关。

店家也在声明中附上相关单据，证明店内所售的包装椰浆饭由巫裔供应商提供，以澄清相关疑虑。

声明强调，相关帖子所指的内容并不属实，为避免事件进一步引发不必要的误会，店家已向警方报案。

“我们尊重各族及不同宗教背景的顾客，如对菜单或食材有疑问，欢迎先向我们了解，以免因误解而作出错误判断或散播不实资讯。”

店家也在声明中指出，若在作出相关解释后，仍有人继续散播不实信息，或作出损害商业信誉的言论，业者将保留采取法律行动的权利，以维护南洋茶室的利益及声誉。

林升发与谢诗玲指出，茶室经营多年来服务三大种族，巫裔顾客平时约占30%至40%。受网上不实言论影响，近两天巫裔顾客已明显减少，品牌信誉与顾客信任遭受重创。

他们指出，事发后有巫裔顾客主动询问事情经过，也有人建议他们申请清真认证。不过，由于申请程序繁琐且费用较高，办理过程并不容易。

相关脸书专页随后将帖子撤下，并发出道歉声明。