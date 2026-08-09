连续暴雨导致泰国北部边境的那空帕侬府部分街道、商铺和民宅淹水，当局紧急开展排水工作。由于降雨还将持续，泰国当局已要求南部14个府加强防洪准备。

据《曼谷邮报》报道，那空帕侬（Nakhon Phanom）从星期天（8月9日）凌晨5时起便开始下暴雨，降雨量达到107.9毫米。由于排水系统无法应对数小时的强降雨，大部分地区迅速积水。

当地的主干道和街道均被淹没，部分区域淹水达30至40厘米深，许多车辆和电单车进水熄火，交通严重受阻。洪水也涌进居民住宅、商店和餐馆，许多人家的电器和家具受损，居民们纷纷寻找沙袋试图阻拦洪水。

那空帕侬官方已下令启动多部门紧急响应机制应对洪情。湄公河沿岸的关键排水点有至少八台大型水泵正在运转，加快城市泄洪，防灾官员也在士兵的协助下，向受灾家庭分发抗洪物资。

泰国气象部门数据显示，自星期六（8日）以来，湄公河水位上涨20厘米，达到10.78米。尽管这比12米的溢洪预警水位低1.22米，但水位上升导致支流和城市排水系统向河流排放径流的速度减慢。

鉴于雨季降水还将持续，政府已向南部全部14个府发出指示，要求加强防洪准备工作。

政府发言人称，首相阿努廷已指派副首相皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）负责南部防洪准备和应急响应工作。

菲律宾拉梅萨大坝逼近溢洪水位

与此同时，受西南季风带来的连续降雨影响，菲律宾奎松市的拉梅萨大坝（La Mesa Dam）也正在逼近溢洪水位。

菲律宾国家气象局星期天发布预警称，截至上午11时，大坝水位为79.75米，距离80.15米的溢洪水位仅差40厘米。

气象局警告，若水库水位达到溢洪水位，包括奎松市在内的图拉汉河（Tullahan River）流经的城市，都可能受到影响。