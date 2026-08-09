（怡保综合讯）二十四节令鼓正式列入马来西亚国家教育活动，教育部首次主办全国小学邀请赛，并以二十四节令鼓共同创办人、已故著名文化人陈徽崇之名，把这项常年赛事命名为“徽崇杯”。

马国教育部副部长黄家和星期六（8月8日）在“马来西亚小学二十四节令鼓邀请赛”上致辞时说，这是二十四节令鼓发展历程中具有历史意义的一天。“当第一声鼓声响起时，我内心非常感触，因为经过38年努力，二十四节令鼓终于正式走入政府体制，获得教育部主办全国赛事。”

他说，二十四节令鼓由陈徽崇和另一名马国著名文化工作者陈再藩于1988年创立，至今已走遍全马，并发扬到海外，成为马国引以为傲的文化遗产。

他补充说，这次全国邀请赛共有16支小学派队参赛，合计417名小鼓手，其中超过10％为非华族，充分展现马国多元种族共存及团结的精神。

教育部统计，马国各校有多达352支节令鼓队、累计参与的学生超过6万人。

二十四节令鼓是结合二十四节令、书法和广东狮鼓的鼓艺文化表演，也是马国华人传承及发扬中华文化的重要象征，并获得旅游、艺术及文化部提名，向联合国教科文组织申请列入人类非物质文化遗产名录。

去年5月，马国教育部与二十四节令鼓协会及社会人士讨论，通过制度化方式收集资料、培训人员及举办全国赛事等，让二十四节令鼓在国家教育体制内站稳脚跟，并推进实现申遗目标。