泰国星期五（8月7日）发生震惊全国的校园枪击案已造成九人死亡。警方最新调查揭示，14岁枪手曾在去年将一把气弹枪到学校，但被老师没收。

综合法新社与泰国媒体报道，警方仍在继续调查这起事件。调查人员已完成对17名相关证人的询问，并检查涉案少年的手机和电脑，以找出“枪击案的真正原因”。

警方称，通过分析少年的电脑发现，他大约在一至两年前开始通过网络关注和学习枪械相关信息。不过，目前没有证据显示他曾前往正规射击场接受枪械训练。

少年的同学则透露，少年去年曾通过网络购买气弹枪（又称BB枪）并带到学校，后被教师发现并没收。

泰国第一警区副警察长阿塔蓬（Atthapol Anusit）说，目前调查重点不仅在于确认犯罪事实，也希望厘清事件背后的根本原因。

初步调查认为，案件并非单一因素导致，而是家庭、学业、人际关系及长期接触暴力内容等多重因素累积所致。

泰国首相阿努廷星期六（8日）承诺，政府正在草拟一份更加严格的全新枪支管制法案，进一步加强枪支管制并提升校园安保，以防止同类悲剧重演。