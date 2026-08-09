（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华承诺，政府会遵从国家元首苏丹依布拉欣的谕旨，彻查朝圣基金局皇家调查委员会的调查结果。

安华星期六（8月8日）在脸书发文说，国家元首的谕令，与昌明政府坚持对朝圣基金局皇委会报告中的每项建议及结论展开彻底调查、绝不妥协的立场一致。

他说，朝圣局管理马国数百万回教徒的血汗钱，只为有朝一日能履行朝圣义务。这份重大的人民信托绝不能遭到背叛，任何人涉嫌滥用有关信任，都须受到法律制裁。

这份于7月29日发布的调查报告，揭露朝圣基金局在2014年至2020年期间管理及营运方面的多项问题，包括管理层有可疑交易和隐瞒信息，例如基金局2017年的年报显示获利34亿令吉（约10亿7000万新元），但实际上亏损14亿令吉。

掌管宗教事务的首相署部长祖基菲里哈山发文告强调，政府绝不容忍任何形式的滥权、舞弊或管理不善，以免损害朝圣基金局的存户利益。

此外，马国政府执法机构廉正委员会认为，内陆税收局应深入调查朝圣基金局及子公司是否涉及逃税行为，并调查基金局的资金来源、去向及受益人，以及是否涉及洗钱活动等刑事罪行。

由于朝圣基金局的问题出现在国民阵线执政时期，巫统因此被指可能涉及滥权或包庇。对此，巫统总秘书阿斯拉夫说，巫统从未否认或掩盖任何与治理有关的弱点，也没有为任何不当行为辩护。

他强调，巫统领导层从一开始就表明，如果确实存在违法或不当行为，涉及者不论职位高低，都须受到对付。

不过，他认为，皇委会对朝圣基金局的调查范围应扩大，不应局限至2020年，以便人民能获悉更全面的情况。