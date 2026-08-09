（雅加达路透电）印度尼西亚是全球第二大橡胶生产国，但近年来天然橡胶价格长期低迷，促使橡胶种植户大规模改种棕榈树，导致天然橡胶产量骤降，对多个领域造成冲击。

官方数据显示，印尼橡胶种植面积在过去五年已缩减17%，从2021年的378万公顷，降至今年预估的313万公顷。产量也从2021年的超过300万公吨，降至今年预计的200万公吨。

印尼橡胶农民协会负责人阿里夫说，仅在南苏门答腊省，估计就有高达50万公顷的橡胶园改种经济效益更高的棕榈树。“原因很简单，就是价格问题。”

尽管橡胶价格在过去两年有所回升，但在2011年创下新高后，便陷入长期低迷。棕榈油价格虽然也一直有波动，但在冠病疫情期间飙升至历史新高后，目前又因生物柴油的强大需求得到支撑。

63岁的卡斯托拉尼种植橡胶已有40年。过去两年，他把7公顷的土地改种棕榈树。他说，这除了是棕榈油价格走强外，还因为原本的有橡胶树已老化、劳动力短缺等诸多问题。

苏马里约诺（45岁）早在三年也做出改变，拿出他约2200美元（约2812新元）的全部积蓄，把10公顷的橡胶园替换成了油棕园。

他说：“棕榈树一个月收割两次，我们把新鲜的果实卖掉，就能拿到现金，不像橡胶树那样，每天都要有人照看。”

相比起棕榈树，橡胶树要五到七年才能产生回报，并且每隔一天就须割胶取汁。由于熟练的割胶工数量减少，成为业者的另一重大挑战。

印尼种植领域的这一转变，可能导致从汽车到医疗保健等各个领域都要用到的橡胶，在全球范围内供应趋紧。

印尼约50%的天然橡胶用于轮胎制造行业。法国轮胎制造商米其林一名不愿透露姓名的专家说，过去五年，印尼的天然橡胶产量大幅下降。“尽管印尼仍是重要的战略供应来源，但因为供应量有限，我们从印尼采购的橡胶份额已经减少。”

印尼种植结构的长期转向预计对全球橡胶定价权，以及区域贸易流向产生深远影响。目前，印尼留下的橡胶供应缺口正逐渐被科特迪瓦等西非国家填补。

橡胶分析公司Helixtap Technologies首席执行官米勒说，欧盟的无毁林条规将于今年12月底开始落实，非洲橡胶货源的市场预计将更活跃。