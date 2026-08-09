（华盛顿综合电）美国批评中国以设立自然保护区为借口，在南中国海有主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）附近从事破坏稳定的活动，利用“站不住脚”的环保理由推进领土扩张。

美国国务院发言人皮戈特星期六（8月8日）发声明说，美国反对中国一再试图在斯卡伯勒浅滩强行设立破坏地区稳定的“国家级自然保护区”，并阻止菲律宾渔民进入菲方的传统渔场。

他说：“这是中国又一次单方面企图以令人质疑的环境和法律借口，以胁迫手段为后盾，以牺牲邻国利益为代价，推进北京在南中国海的广泛领土和海洋权益主张。”

他重申，美国会与盟友菲律宾站在一起，支持自由开放的印太地区。

中菲两国今年7月再次在斯卡伯勒浅滩附近海域发生冲突后，中国官方多个部门8月1日联合印发《黄岩岛国家级自然保护区管理办法》，宣布在保护区建立日常巡护制度。同一天，解放军南部战区在黄岩岛海空域开展联合演训。

斯卡伯勒浅滩是渔业资源丰富、地理位置重要的礁石群，距离菲律宾吕宋岛大约230公里，离中国海南岛约900公里，目前由中国实际控制，但马尼拉也声称拥有主权。

中国声称拥有南中国海大部分海域的主权，其中包括菲律宾、越南、马来西亚、文莱和印度尼西亚专属经济区的部分海域。菲律宾因此向海牙国际仲裁庭提出申诉，仲裁庭2016年判定，中国以“九段线”对南中国海广泛的主权主张没有法律依据，但中国拒绝承认这一仲裁。