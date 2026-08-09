（曼谷综合讯）泰国南部宋卡府合艾一所学校一名被解雇的前外籍教师，在社交媒体发布涉及枪支的图像和文字，引起高度关注。校方对此采取临时安全措施，暂时改为线上教学，以防万一。

《曼谷邮报》报道，合艾威塔亚莱学校校长提迪威星期六（8月8日）晚发布公告，宣布学校将于星期一和星期二（10日和11日）暂时关闭，改为居家教学，以保障学校约3600名学生和250名教职人员的安全。

校方已向警方报案，目前正在评估是否需要加强校园内的安保措施。

根据校方的公告，涉嫌发出威胁的是学校原来的合约英语教师德雷尔，他因违反雇用合同条款，于7月24日被解雇。

近日，德雷尔在即时通信应用LINE的公共群组发布一张持枪照片、一些文字信息和一段音频，以及学校行政团队的照片，并附上据称带有威胁性质的内容。

校方一致认为，这些内容含挑衅、煽动、恐吓或威胁性质，令学校管理人员、师生和家长感到不安和担忧。

由于泰国首都曼谷附近的暖武里府星期五（7日）发生严重校园枪击案，造成八人死亡，数十人受伤，因此，德雷尔的上述行为引起校方高度重视及警惕。

对于合艾学校的这起涉嫌恐吓威胁事件，泰国警方说，涉事的前教师是南非人，他7月19日已离开泰国，之后再没有入境记录。移民局已把他列入监视名单，警方也加强在有关学校周围的巡逻，并与校方协调安全措施。