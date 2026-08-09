马来西亚槟城希盟理事会决议，将根据2023年州选期间与国阵达成的合作共识，维持槟州巫统的州行政议员一职。

槟州希盟主席曹观友星期六（8月8日）出席槟州希盟会议后说，槟州希盟仍非常稳固，各盟党的团结是最重要的资产，任何分裂都将让对手有机可乘。

他说，槟州希盟的目标是要继续获得人民的信任，确保槟城成为希盟稳固的堡垒。

询及槟国阵是否承诺不会与国盟合作直到本届议会解散，曹观友回应说，槟国阵是根据中央的决定，而国阵主席已表明会维持团结政府的合作，直到下届大选来临。“在槟州层面，并没有针对这个立场发表回应。”

另外，团结政府发言人法米指出，团结政府目前依然稳固，没有必要提前举行第16届全国大选。

外界传出民主行动党可能退出希盟，法米对此指出民行党是否退出希盟的讨论尚言之过早。

他指出，民行党没有发表退出希盟的声明，因此不应预判任何一方的立场。

他说，民行党召开代表大会讨论是否留在希盟是对方的权利，“但我们看到无论是希盟还是团结政府内部的朋友，普遍承诺会继续努力改善现状。”

民行党秘书长陆兆福早前指出，在本届政府任期结束前，民行党不会退出由希盟。

民行党将在8月16日召开代表大会，由4000多名代表表决是否留在团结政府，直到本届国会任期结束。