（吉隆坡综合讯）星期一（8月10日）是马来西亚首相安华的79岁生日，不过当天突然传出安华入院的消息，引发外界关注。安华的医疗团队当天下午强调，他已顺利完成腹腔镜手术。

安华医疗团队发言人阿斯里星期一（8月10日）下午在安华脸书发文说，安华已顺利接受选择性腹腔镜手术以治疗脐周疝（para-umbilical hernia），目前正在接受物理治疗及专科医疗团队的密切监察。

安华的高级新闻秘书纳斯鲁星期一早上发文告说，安华当天入院进行两天的医疗疗程。他强调，这些都是专科医疗团队事先安排的。

副首相阿末扎希星期一告诉记者，安华上星期二（4日）已通知他将接受小型手术，并要求阿末扎希在安华缺席期间代为主持内阁会议。“他告诉我，在他缺席期间，要我主持内阁会议。”

安华1947年8月10日在槟州威省出生。时任首相马哈迪1982年延揽安华加入巫统后，安华即平步青云，曾在1993年担任副首相兼财政部长，以及巫统署理主席，并曾在2017年5月出任代首相。

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不过，马哈迪1998年9月革除安华所有党职及官职，并以鸡奸渎职等罪名提控安华。两人反目多年后，在2016年5月在法庭以“世纪之握”和解。马哈迪则加盟安华领导的希望联盟。

2018年5月希盟在全国大选胜出，时任首相马哈迪向国家元首申请特赦安华，但并未按约定交棒安华。安华直到2022年11月全国大选后，才如愿出任马国第十任首相。