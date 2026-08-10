（曼谷讯）泰国今年上半年发生逾17万起网络诈骗案件，造成民众损失近90亿泰铢（约3亿4900万新元），平均每起案件损失5万2000泰铢。泰国政府正制定多项政策，努力从源头上应对诈骗活动。

《民族报》报道，泰国消费者委员会发布的数据显示，今年1月至6月，脸书是诈骗分子开展活动的主要渠道，占所有案件的61%以上。

诈骗犯使用的诈骗手段包括设立虚假主页和账号、投放欺诈性投资广告、进行商品买卖诈骗，以及冒充个人或机构等。

随着受害者损失增加，消费者委员会和部分消费者已对网络平台和相关金融机构提起诉讼，并要求他们为消费者安全承担责任。

消费者委员会还强调，提起诉讼的目的不仅在于为受害者争取赔偿，更在于推动系统性改革，避免其他消费者遭受同样的侵害。

其中一项主要建议，是要求平台加强主动防范措施，包括筛查和屏蔽诈骗广告、利用人工智能识别疑似诈骗投资招揽的信息或行为，以及加强对App Store和Google Play应用程序的审核，防止不法分子利用虚假应用程序欺骗公众。

银行合作打击钱骡账户

与诈骗相关的另一大风险是钱骡账户（Mule accounts），它能让受害者的资金迅速被转移。

对此，泰国数字经济与社会部长猜猜诺说，他们正与泰国央行、反洗钱办公室以及泰国银行家协会合作推进一项新措施，其核心是实现银行之间实时共享数据。

若某人被发现与一家银行的诈骗资金流有关，系统将能立即暂停他在所有银行开设的账户。

一旦确认钱骡账户持有人的身份，他在所有银行的全部交易渠道都将被暂停，包括手机银行、自动提款机（ATM）服务和网上交易。有关人士也将被列入黑名单，不得再开设新的银行账户。

这些措施旨在让政府从过去的“损失发生后再处理”，转向“从源头阻止问题发生”。

加快向受害者返还资金

除了关闭诈骗者的资金渠道，另一个重要任务是向受害者返还被骗资金。

数码经济与社会部称，正加快制定一项部级规章的退款标准，让受害者无须等待法院命令，就能通过反洗钱办公室的系统立即提交退款申请。

当局希望，这项新条例可按计划于星期三（12日）生效，而其他紧急应对措施最迟也能于9月定案，以堵住诈骗链条上的每一个漏洞。