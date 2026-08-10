（曼谷综合电）泰国首都曼谷附近的暖武里府上周发生校园枪击案后，泰国教育部推出多项措施，加强全国学校的安全保障，重点包括心理健康支持、事件预防和紧急应对等。

上星期五（8月7日）发生的校园枪击案，造成包括14岁枪手在内的九人死亡，20多人受伤。

泰国教育部宣布，将在未来三个月制定新的校园安全措施，包括开展心理健康筛查、进行紧急应对演练、采取措施处理校园欺凌问题，以及加强对武器和其他违禁物品的检查。

这起案件不仅引发对枪支管制的质疑，也掀起对校园安全的广泛担忧，一些学校星期一（10日）起安排学生接受金属探测器和其他安全检查。

一名学生的祖母说，进行武器检查是必要的，否则学校无法确定学生是否携带危险物品。

泰国警方说，这次校园枪击案可能是家庭问题、校园问题、学业压力、与朋友的冲突，以及接触网络暴力内容等多重因素所导致的，并非由单一事件引发。

一名与枪手相识多年的同学透露，枪手过去并未遭到同学霸凌或欺负，案发前也没有出现明显异常。

他还说，枪手平时沉默寡言，经常独自坐在教室最后一排的角落，学业表现不错。但枪手过去曾多次抱怨功课太多，并一度因为成绩被打零分而不及格。

泰国首相阿努廷则呼吁公众，不要在警方完成调查前自行揣测，应让调查人员先查明事实。

阿努廷已下令加强对在公共场所携带枪支行为的执法，并透露警方将设立检查站，作为打击行动的一环；当局也将进一步收紧对枪支持有、携带和使用的管制。

暖武里府再发生枪击案 前议员为金钱争端枪杀多年友人

星期一的枪击案发生后，警方在暖武里府行政组织办公楼外搜集证据。（法新社）

在各方仍对上周校园枪击案感到震惊之际，暖武里府星期一又发生枪击事件。当地一名前议员查隆在暖武里府行政组织办公楼，向行政组织主席通猜和他的司机开枪。通猜头部中弹，过后伤重不治，查隆在事发后束手就擒。

警方透露，这起枪击案的起因是金钱争端。据知通猜和查隆是多年朋友，通猜数年前向查隆借了钱却一直没还，查隆星期一去找他理论不果，结果酿成惨剧。

泰国是东南亚地区枪支拥有率最高的国家之一，据估计约有1000万支枪支在流通，相当于平均每七名居民就拥有一把枪。