马来西亚希望联盟成员人民公正党一名前署理主席拉菲兹派系的国会议员黄基全星期一（8月10日）辞职，成为最新一名辞职的公正党国会议员。这不影响首相安华团结政府继续执政。

雪兰莪梳邦区国会议员黄基全星期一在脸书宣布，他正式辞去国会议员职务，辞呈当天下午5时正式生效，梳邦区国会议席也随即腾出。

黄基全透露，他上星期三（5日）已会见国会下议院议长佐哈里阿都，并向议长递交辞职信。但他与议长有君子协定，双方同意辞呈星期一下午生效前都不公布此事。

据黄基全在脸书上载的辞呈，他自愿腾出梳邦区国会议席，并感谢国会行政体系在他担任三届国会议员期间的信任与合作。

至于辞呈星期一生效的安排，他说，这是为了让国会行政部门拥有三个工作日，准备腾出议席的相关程序。关于今后的动向，他星期三（11日）上午将召开记者会交代。

2022年11月全国大选后，公正党共有31名国会议员。但前署理主席及雪州班登区国会议员拉菲兹，以及前副主席，以及吉隆坡斯迪亚旺沙区国会议员聂纳兹米5月辞职，以及如今黄基全辞职后，公正党只剩28名国会议员。

黄基全向来被视为拉菲兹阵营人马。拉菲兹和聂纳兹米5月17日宣布退党并接管同心党时，到场声援的六名公正党国会议员包括黄基全、雪州八打灵再也区国会议员李健聪、雪州安邦区国会议员罗诗雅、霹雳和丰区议员柯沙文、吉隆坡旺沙玛朱区议员扎希尔哈山，以及槟州浮罗山背区议员莫哈末巴迪亚。

其中，李健聪今年6月12日已辞去公正党中委一职，但保留国会议员身份至国会解散。

黄基全5月20日发现自己失去登录政府选区拨款申请系统（MyKhas）的权限。李健聪的权限在5月29日遭撤销。公正党副总秘书黄毅敏当时发文告说，两人失去权限是他们支持拉菲兹和背叛公正党的后果。

罗诗雅的MyKhas权限过后在上星期四（6日）遭撤销。