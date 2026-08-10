（雅加达综合讯）印度尼西亚东爪哇省的严重山火在燃烧近八天后，星期一（8月10日）已完全扑灭，但火山口附近仍有新的火点。

这场大火发生在布罗莫·滕格尔·塞梅鲁国家公园，截至星期天（9日）烧毁超过550公顷的土地，面积相当于700多个足球场。

截至星期一，至少有三架直升机部署到位，对陆路难以到达的热点区域进行洒水灭火作业。地面人员正在进行人工灭火、降温作业、巡逻和修建防火隔离带，以防止火势进一步蔓延。

当地灾害管理机构负责人加托说，虽然火灾目前已完全扑灭，但火山口附近出现新的火点，过火面积约20公顷。“火山口周围的火势很可能在星期一继续蔓延。”

志愿者星期一（8月10日）在布罗莫·滕格尔·塞梅鲁国家公园协助扑灭仍在燃烧的火点。（法新社）

当局仍在调查火灾原因，但加托说，他们怀疑是人为疏忽造成的。

“有人点燃了火，然后把火扑灭，但火势并未完全熄灭。”他指出，当局得出这一结论是因为第一处火点是在游客经常使用的路线发现的。

印尼林业部长拉惹星期天视察国家公园时说：“我们将继续协调各方力量，应对和预测森林和土地火灾。”他也敦促公众避免乱扔烟头和焚烧土地等不良行为。

印尼气象、气候和地球物理局说，由于厄尔尼诺现象等原因，预计8月和9月将是山林火灾最为严重的月份，干燥的植被和强风为火势迅速蔓延创造有利条件。

由于正值异常干燥的季节，印尼其他地区也报告多起野火。

苏门答腊岛占碑省超过50公顷的泥炭地被烧毁，部分地区烟雾弥漫，引发担忧空气质量会进一步恶化。

最严重的林火发生在占碑省慕阿罗占碑（Muaro Jambi）的双溪格拉姆（Sungai Gelam）村。当地的林火自上周三（5日）就开始烧起，村民的数十公顷油棕种植园被烧毁，当局已出动约300名消防员和灾害救援人员开展灭火工作。