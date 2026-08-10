马来西亚副首相阿末扎希星期一（8月10日）到吉隆坡的国家心脏中心，探望前首相依斯迈沙比里。

阿末扎希也是国阵及巫统主席。他星期一在脸书说，他希望依斯迈沙比里的疗程一切顺利，早日康复。

66岁的依斯迈沙比里是彭亨州百乐区国会议员。他上星期四（6日）在反贪会总部录口供时，出现头晕等身体不适症状，被紧急送往国家心脏中心。经检查，医生发现他心律不齐，须接受心脏起搏器植入手术，因此隔天无法出庭面控。

反贪会原本上星期五（7日）就资产申报案在吉隆坡地方法庭提控依斯迈。法庭过后同意将案件展延至8月27日。

依斯迈在2021年8月21日至2022年11月19日出任马国第九任首相，任期约15个月。他也是巫统前副主席。

反贪会从2024年1月开始调查依斯迈沙比里执政期间涉及“马来西亚一家”宣传合约的贪腐案，并于2025年2月逮捕他任相期间的四名幕僚，包括前政治秘书莫哈末安努亚。

调查期间，当局在莫哈末安努亚住处和其他三处地点，查获约1亿7000万令吉（约5330万新元）的各种外币现金，重达16公斤、市值约700万令吉的金条，以及名表和金饰。