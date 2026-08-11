在泰国曼谷附近的暖武里府枪杀当地行政组织主席的一名前国会议员，在行凶之后拨通一档YouTube直播节目，亲口向主持人承认自己犯下的罪行，过后竟然还获准在警察局召开记者会，泰国首相阿努廷对此表示震惊。

英国广播公司（BBC）报道，这起造成一死一伤的枪击事件发生在星期一（8月10日）上午，暖武里府前国会议员差隆（Chalong Riewrang）向曾担任警官的通猜（Thongchai Yenprasert）和他的司机开枪。颈部中弹的通猜送院后伤重不治，他的司机则手臂和手部受伤。

差隆被捕后获准在警察局举行记者会，他一边抽烟一边说着枪击事发经过。他告诉记者，通猜非常生他的气，但没有说明原因。他说，他并非有意枪击通猜，并称通猜为“好朋友”。

当地媒体称两人存在私人纠纷。

差隆说，他告诉通猜，想跟他谈一谈。差隆说：“他把我推开，一直说‘我不想谈，我不想谈’。”

差隆随后跟着通猜走向他的车。

差隆说：“我拔枪的时候并没有打算向他开枪。但他的司机也拔枪指向我，所以我才开枪。”

通猜是一名退休警官，遇害时担任暖武里府地方行政组织（PAO）主席。

差隆此前是泰国自豪党党员。担任泰自豪党党魁的泰国首相阿努廷10日下午说，他对警方对待差隆的方式感到震惊。

阿努廷说：“作恶者无须上手铐，还能召开记者会，好像没发生任何事一样……这完全不对。”

阿努廷接着说：“不管他是什么人，他现在是一个杀人犯。”

阿努廷表示当局将对差隆采取“全面的法律行动”。

警方解释说，他们之所以同意让差隆开记者会，是为了让差隆能向受害者的家属道歉。但差隆一对着麦克风就开始交代自己的作案过程，前后长达六分钟。

暖武里府府尹则否认差隆获得任何特权，允许差隆在接受媒体采访时抽烟，是因为他当时压力很大，双手都在颤抖。

当天早前，差隆还打电话告诉YouTube政治评论员安查莉（Anchalee Paireerak），他在暖武里府行政组织办公室外向通猜开枪。

安查莉的YouTube直播画面显示她接听一个电话，只听到她说：“我待会儿再打给你……出大事了？什么事？”YouTube观众听不到电话那头说了什么，但看得出安查莉十分震惊。

BBC看了这段视频，听到安查莉问：“他死了吗？他死了吗？你朝他脑袋开枪？你得在那里等警察来。不要乱跑。”

8月7日，同样位于暖武里府的德诗布琳中学发生一起严重校园枪击事件，包括14岁枪手在内，共造成九人死亡、超过20人受伤。这是泰国今年来第二起校园致命枪击事件，也再次在泰国引发枪支管控的辩论。