澳大利亚和越南同意深化全面战略伙伴关系，并签署了涵盖国防、农业、边境安全等领域的合作协议。

路透社报道，澳洲总理阿尔巴尼斯和越共中央总书记、越南国家主席苏林在星期二（8月11日）发表的联合声明中说，双方同意加强在关键矿产、半导体、清洁能源等领域的供应链合作。两国还对扰乱全球供应链的限制性贸易行为表示关切。

苏林在与阿尔巴尼斯共同会见媒体时说：“我们一致认为，各国需要加强对话、建立互信，确保航行和飞越的安全与自由，并根据国际法通过和平方式解决争端。”（法新社）

苏林正在澳洲进行正式访问。他和阿尔巴尼斯共同见证了越南海岸警卫队和澳洲边防部队交换海上执法合作的谅解备忘录。

越南政府在另一份声明中说，双方还签署了另一份备忘录，旨在加强两国边防力量之间的合作与互助。

苏林在与阿尔巴尼斯共同会见媒体时说：“我们一致认为，在国际形势快速且复杂变化的背景下，各国需要加强对话、建立互信，确保航行和飞越的安全与自由，并根据国际法通过和平方式解决争端。”

作为澳洲印太行动的一部分，澳洲定期在南中国海部署军舰和侦察机。今年4月，澳洲、加拿大与美国海军在南中国海进行了多边联合航行与战术行动，旨在维护自由开放的印太地区。

中国宣称拥有几乎整个南中国海的主权，除了中国大陆外，文莱、马来西亚、菲律宾、越南和台湾也宣称拥有南中国海部分海域的主权。印度尼西亚不是南中国海领土主权声索国，但印尼北纳土纳海的专属经济区与中国主张的“九段线”海域存在重叠。