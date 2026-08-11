（马六甲综合讯）马六甲州选举日期未定，但国民阵线、希望联盟与国民联盟已经开始展开试探与谈判，试图抢占先机。

国阵挟着柔佛与森美兰两州选举的威势在马六甲待价而沽，准备等希盟与国盟竞相提出合意的条件后才择优合作。

据《东方日报》报道，马六甲首席部长阿都拉勿夫星期一（8月10日）在甲州行政议会会议后的记者会说，针对甲州选举与哪个阵营结盟，国阵持开放态度。“任何政党想合作，我将开放空间让大家来磋商。”

对于社媒流传有关国阵、希盟与国盟的各种协商情况，阿都拉勿夫说：“我们保持开放，这远比在社媒喊话来得好，社媒并没有实际解决方案。”

阿都拉勿夫也是国阵甲州主席。他说：“我强调，任何非官方磋商都不应当作结论。我希望这次的政治合作有‘证婚人’。”

换言之，阿都拉勿夫认为这次与其他政党的合作，必须像结婚仪式那样有正式仪式和见证者。不过他透露，目前还没有任何政党与他或是巫统主席阿末扎希面商甲州选举。

国盟：或以议席交换方式 与国阵合作参选

国盟主席阿末山苏里上星期六（8日）告诉记者，国盟对于与国阵展开谈判持开放态度，包括探讨是否以议席交换方式合作参加甲州选举。

国盟总秘书达基尤丁上星期六则说，相关协商将不涉及国盟另一成员土著团结党。

希盟宣传主任及团结政府发言人法米星期天（9日）说，希盟欢迎国阵愿意就甲州选举的议席分配与任何政党展开协商的立场。这引发外界对希盟与国阵未来政治关系走向的关注。

马六甲公正党主席阿当阿里星期天说，甲州希盟尚未与国阵就合作参加州选举展开任何正式协商，但甲州希盟与甲州国阵一直保持非正式沟通和讨论。

阿都拉勿夫：欢迎希盟 但交由人民决定

阿都拉勿夫回应时说，国阵基本上也欢迎希盟，但一切交由人民决定，毕竟希盟上月才宣布退出甲州团结政府。

甲州希盟7月16日发表联合声明，宣布五名州议员退出甲州政府，以抗议当局修宪委任官委议员。

副首相及国阵与巫统主席阿末扎希星期一透露，他已授权阿都拉勿夫与任何政党或联盟展开磋商，为即将来临的马六甲州选寻求合作空间。

阿末扎希说，阿都拉勿夫完成协商后，将把结果提呈国阵最高领导层讨论和批准。

国阵在2021年11月的甲州选举，横扫所有28个州议席中的21席，以绝对多数优势执政。其中巫统赢得18席、马华两席，国大党一席。希盟赢得五席，包括民主行动党四席和国家诚信党一席；国盟两席全由土著团结党斩获。

国阵一个月来在两场州选中取得压倒性胜利。7月11日，国阵在柔佛州选赢得56个州议席中的48席，再次以超过三分之二绝对优势单独执政。国阵接着在8月1日的森州选举拿下36席中的18席，与获得七席的国盟合组森州政府。