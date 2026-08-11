（曼谷综合电）泰国首相阿努廷宣布暂停发放购枪许可，并将对现有的持枪执照进行审查。

泰国暖武里府上周刚发生震惊全国的校园枪击案，造成包括14岁枪手在内的九人死亡，20多人受伤。

阿努廷星期二（8月11日）说，他已指示负责法律事务的副首相加快制定一项新的枪支管制法，以实施更严格的管控，大幅加重刑罚。警方已接获指示，暂停更新允许民众购买枪械的许可证。

阿努廷重申，根据现有的法律，合法登记的枪械必须存放在家中，不得携带到公共场所。至于非法枪械，当局正研究制定法律，要求持有者在指定期限内把枪械上缴给政府。

泰国国家警察总长已下令全国各地警察单位加强打击非法枪支、弹药和爆炸物，同时强化学校、购物中心、公园和其他公共场所的安全措施。

泰国皇家警察副总监察长兼发言人特赖隆星期二说，国家警察总长吉特拉是在近期发生一系列涉及枪支或爆炸物的暴力事件后下达这项命令的。

警方将重点追查非法持枪、线下和社交媒体售枪等活动，并开展搜查行动，同时加强学校、商场、公园等“软目标”的巡逻和安检，盘查可疑人员和车辆等。

根据小型武器调查（Small Arms Survey）2017年的估算，泰国平民拥有的枪支数量约为1030万支，相当于每100名居民拥有约15支枪，这一比例远高于东南亚地区的其他国家。