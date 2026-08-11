（河内综合电）越南星期一（8月10日）正式动工建造当地至今最大和最先进的国产多功能反潜护卫舰。这也是越南造船厂首次建造排水量达3000吨的水面主战舰。

据越通社报道，这艘护卫舰星期一在国防部位于岘港的国营秋河造船厂动工，预计36个月内完工。

据报道，它是越南至今自主建造的规模最大、技术最先进的军舰，也是越南自主完成设计，并掌握舰上大部分武器装备和技术设备的舰艇产品。

越南国防部副部长范怀南在动工仪式上说，这艘护卫舰专为执行反潜作战任务而设计。舰上配备相控阵雷达、防空导弹以及越南电信工业集团（Viettel）和国防工业总局研制的反舰导弹。



越南政府在声明中说，这一项目凸显了越南发展“自主、自立、自强、军民两用和现代化”国防工业的政策。

越南长期与中国和南中国海其他声索国存在海上争端，因此近年致力提升本土国防制造能力，同时减少对进口军事装备的依赖；这些装备过去主要来自俄罗斯。

过去数十年，越南海军持续推进大规模现代化建设。越南海军目前的主力是从俄罗斯引进的四艘猎豹级护卫舰，以及多艘闪电级导弹快艇。



不过，周边地缘环境的剧烈变迁与建军模式的转型需求，让越南急于推出这艘3000吨级护卫舰的本土建造计划。