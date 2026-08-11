（雅加达综合讯）印度尼西亚林火持续肆虐，当局动员更多部门，启动大规模联合灭火行动，并把六个高风险省份列为防控重点，以防林火和地火失控。

今年上半年，印尼的林火已烧毁约10万7000公顷的土地，与2023年同期相比增加110%。中央政府已将廖内、占碑、南苏门答腊、西加里曼丹、中加里曼丹和南加里曼丹这六个省列为重点防控区域。

印尼当局从空陆加强灭火和火情监测行动，出动近5万人员、43架直升机和15架飞机，包括派出飞机进行人工造雨，以遏制火势蔓延。

不过，灭火行动碰到一定的障碍。印尼政治与安全统筹部长贾马里星期一（8月10日）在记者会上说，由于人工增雨所需的雨云稀少，造雨作业面临很大挑战。“我们正密切监测天气的细微变化，一旦出现可能产生雨云的迹象，就会立即启动作业。”

贾马里指出，有迹象表明，导致异常高温的厄尔尼诺现象在印尼已达到最强状态。“我们保持警惕，因为目前的天气状况极易导致火势蔓延。”

印尼林火和地火导致的烟霾是否跨境影响邻国受各方关注。对此，贾马里说，政府未收到邻国提出任何有关这方面的正式投诉或报告。

在西加里曼丹省会坤甸市，由于山火导致霾害严重，所有学校星期二（11日）继续停课。市长埃迪说，只要空气质量尚未好转，学生就继续居家学习。

林火多由人为因素导致

印尼减灾署署长苏哈里扬托星期二告诉路透社，厄尔尼诺现象和旱季本身不会导致火患，但会起到催化作用，使灾情恶化，蔓延得更广。

“主要是人为因素，无论是故意还是意外导致。”他列举出一些常见导因，包括焚烧泥炭地和燃起篝火。

环保组织印尼环境论坛的达纳指出，人们为种植棕榈和采矿等而快速伐林加剧了问题，失去了树木覆盖，土地变得非常干燥易燃。

“厄尔尼诺现象使得降雨量减少，旱季延长，生态系统的水源供应减少，使情况更糟糕。”

印尼环境论坛的活动协调员乌利说，如果没有政策改革，目前因应气候变化的行动是不够的。“政府必须改进自然资源管理相关的政策，并改革森林和泥炭地使用许可证的发放制度。”

跨国污染致砂拉越空气质量恶化

印尼林火导致的烟霾跨境进入东马砂拉越，当地星期二的空气素质恶化。据马来西亚环境局，截至当天下午4时，东马共有11个地区的空气污染指数属于不健康水平，这些地区全在砂拉越。

其中，砂拉越西连的空污指数录得190点、三马拉汉169点、古晋166点、民都鲁159点，斯里阿曼、泗里街、诗巫、沐胶等在154点以上，最低的也有119点。

按马国的空污指数标准，0至50点表示情况良好，51至100点属于中等，101至200点属不健康，201至300点属非常不健康，过300点为危险水平。