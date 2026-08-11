（吉隆坡综合讯）马来西亚国会下议院星期二（8月11日）召开特别会议，讨论皇家调查委员会针对朝圣基金局弊案的调查报告。不过，部分反对党议员紧咬请病假而缺席的首相安华，坚持安华必须出席，最后还为此离席抗议。

朝圣基金局成立于1963年9月。它是政府为协助回教徒前往回教圣地麦加朝圣而设立的储蓄机构，其运作类似雇员公积金局。朝圣基金局近年屡次传出弊端后，当局于2021年成立皇家调查委员会彻查，并在隔年完成调查报告。

不过，安华直到今年7月29日，才在森美兰州选举竞选期间公布报告，并宣布星期二召开特别国会讨论此事。但安华星期一（10日）入院动手术而缺席国会，引起一些反对党议员不满。

据《星洲日报》报道，特别国会星期二召开时，反对党国民联盟国会党督达基尤丁要求国会下议院议长佐哈里阿都展延国会，因为国盟认为安华必须亲自回答反对党的质询。

佐哈里阿都则认为，安华已授权副首相阿末扎希和其他相关部长答复朝野议员的质询代答，因此特别国会应该继续进行。

达基尤丁不接受议长的解释，并在与他争论约30分钟后，号召反对党议员离席抗议。不过，同属国盟的前首相慕尤丁领导的土著团结党议员并未离席。

对于一些反对党议员离席，佐哈里阿都说：“不愿辩论或认为这议题不重要的国会议员可以离开，想继续辩论的议员则可留下。”

佐哈里阿都随即邀请负责回教事务的首相署部长祖基菲里哈山，向国会汇报皇委会对朝圣基金局的调查报告。

祖基菲里哈山说，报告揭露朝圣基金局2014年至2020年期间管理及营运方面的多项问题，包括管理层有可疑交易和隐瞒信息，例如基金局2017年的年报显示获利34亿令吉（约10亿7000万新元），但实际上亏损14亿令吉。

他透露，国家银行上述期间曾五次警告朝圣基金局，要求尽快纠正资产与负债失衡问题，但基金局领导层并未正视这些警告。

安华过后在脸书抨击伊斯兰党为首的部分反对党议员离席。他说，特别国会是为了讨论朝圣基金局而非讨论首相。他说，即使首相缺席，朝野议员仍应认真看待皇委会的调查报告。