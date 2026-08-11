（悉尼综合电）澳大利亚与越南同意深化军事合作，并支持关键贸易自由流通。

访问堪培拉的越南国家主席苏林星期二（8月11日）同澳洲总理阿尔巴尼斯举行会谈。两人对扰乱全球供应链的政策表达关切，并同意进一步加强防务与安全合作，同时加强打击跨国有组织犯罪和人口走私活动。

两国发布声明，承诺扩大贸易与投资，并支持在关键矿产、半导体、清洁能源等领域建立具韧性的供应链。

两国领导人也对南中国海局势表示关切，重申维护和平、安全与稳定的重要性，以及维护航行和飞越自由、确保合法商业活动不受阻碍、尊重国际法的重要性。双方呼吁通过法律和外交程序和平解决争端，不以武力相威胁或使用武力。

阿尔巴尼斯在开场致词中说：“我们的国防工业和国防力量正加强合作……当今世界充满不确定性，这意味着友邦之间在经济、社会和环境等各个层面开展互动，以应对面前的挑战，显得比以往任何时候都更为重要。

两位领袖共同见证了越南海岸警卫队和澳洲边防部队交换海上执法合作的谅解备忘录。双方也签署另一份备忘录，旨在加强两国边防力量之间的合作与互助。

苏林说：“我们一致认为，在国际形势快速且复杂变化的背景下，各国需要加强对话、建立互信，确保航行和飞越的安全与自由，并根据国际法通过和平方式解决争端。”

澳洲定期在南中国海部署军舰和侦察机。今年4月，澳洲、加拿大与美国海军在南中国海进行了多边联合航行与战术行动，旨在维护印太地区的自由开放。

澳越两国达成的新协议还包括越南恢复进口澳洲袋鼠肉和鹿肉；墨尔本皇家理工大学将扩大在越南的业务，计划在河内兴建新校区，并扩大在胡志明市的运营规模。

根据越南官方数据，两国目前双边贸易额超过140亿美元（约180亿新元）。澳洲也是越南官方发展援助的重要来源国，协助越南发展基础设施及提升应对气候变化的能力。