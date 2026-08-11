新加坡建筑废料疑非法运入笨珍倾倒，马来西亚柔佛州政府将成立特别小组，以确认用于填土的废料是否来自新加坡。

《中国报》报道，柔州房屋及地方政府委员会主席嘉福尼星期二（8月11日）透露，特别小组将由地方政府、警方、固体废料管理机构（SWCorp）、环境局等机构组成。

他说：“当局接获举报指，来自新加坡的废料被非法运至笨珍双溪加浪（Sungai Karang）进行倾倒及填埋，但固体废料管理机构官员到场查看发现相关活动已停止，目前正对事件进行深入调查。”

他也说，根据现场照片显示，相关区域正进行填土工作，目前固体废料管理机构正在对此事进行深入调查，以核实废料的来源及是否违反相关法规。

他强调，如果发现这类非法活动仍在持续，将启动与非法回收厂同等规模的联合地方政府、警方和环​​境局展开执法行动。

“柔州严禁任何人非法将新加坡垃圾或废料运入州内，以保护柔佛民族以及当地居民的利益，防止外来废物危害本地环境。”

当地上周报道称，疑似来自新加坡旧组屋拆除工程的大批建筑废料，过去两年被非法运到笨珍多个甘榜倾倒。重型罗厘频繁进出，导致道路满是泥石，有电单车骑士因此摔伤，甚至有民宅疑因强烈震动出现裂痕。

当地民众申诉，几乎每晚都有约20辆拖格罗厘进出甘榜，并质疑这些运载建筑废料的罗厘究竟是如何通过关卡。

据悉，卸载作业通常于晚上9时开始，持续约5小时。有关人员也准备重型机械，在废料卸下后立即推平并掩盖。