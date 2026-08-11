马来西亚警方透露，今年截至8月共有14名马国公民沦为“毒骡”，在运毒到国外时被捕。各地执法人员从他们身上起获73.17公斤各类毒品，市值约552万令吉（约173万新元）。

据《星洲日报》报道，武吉阿曼警察总部毒品罪案调查总监胡申星期二（8月11日）在雪兰莪警察总部召开记者会说，这14名“毒骡”包括11男三女，年龄介于19岁至55岁，其中七人是马来族、四人华族和三人印度族。

胡申说：“他们运毒到台湾、菲律宾、印度尼西亚、香港、澳门及马尔代夫等地时被捕。其中六人是在台湾被捕，三人在印尼，两人在菲律宾，香港、澳门及马尔代夫则各有一人被捕。

他说，各地执法人员从这些毒骡身上起获的毒品，包括超过33公斤的冰毒、超过26公斤的摇头丸，超过六公斤的大麻和海洛英，以及约一公斤的克他命。

此外，胡申也说，警方今年至今在吉隆坡国际机场侦破41起毒品案，逮捕51人，起获1268公斤、价值逾9600万令吉毒品。

他说，落网的51人包括36男15女，其中有12名马国人，其他还有14名英国人、八名新加坡人、五名法国人，印尼、香港及日本各两人。泰国、爱尔兰、斯洛伐克、印度、葡萄牙及乌干达各一人。

他透露，警方起获1268公斤毒品中，大麻花占98.18%或1244公斤，其他毒品还有约14公斤冰毒，约八公斤可卡因，以及超过一公斤的克他命。