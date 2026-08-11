默迪卡民调中心的调查显示，关于马来西亚民主行动党是否继续留守政府的课题，希望联盟、国民联盟及国民阵线支持者的立场存在明显分歧。

《东方日报》报道，根据默迪卡民调中心6月针对805人展开的调查，多达85.7%的希盟支持者希望民行党继续留在政府，或在附带条件下继任。

相较之下，多达72.5%的国盟支持者则希望民行党基于原则退出政府。

至于国阵支持者方面，同样有过半（52.6%）受访者认为民行党应退出政府。

综上所述，希盟支持者明显倾向“留守”，而国盟与国阵支持者则较倾向“退出”，显示三大政党联盟对民行党去留课题存在明显的差异。

在第二阶段民调中，共有六个关于民行党去留的选项，其中排名最高的是“继续留在政府与行政部门”（33.5%)，其次为“留在政府但施压加速改革”（23.0%）。退出政府并成为反对党，以及退出希盟独立竞选，这两个两项则都取得12.4%。

这意味着，大部分受访者较倾向民行党留在政府，而非选择退出政府或退出内阁。

民调也显示，若民行党继续留在政府，选民倾向投票给民行党或希盟的意愿整体仍然强烈。

8月16日民行党大会 投票去留问题

民行党全国代表大会原定于7月12日召开，但因柔佛及森美兰州选举而改期至星期天（8月16日）。

民行党全国组织秘书邱培栋在星期一（11日）召开的记者会提到，民行党将把是否继续留在联邦政府直至本届国会任期届满的决定权，交到全国4264名中央代表手中，并将采取投票方式表决去留。

他强调，民行党不会采用口头表决或举手表决的方式，而是会向每一名代表发出选票，以匿名投票的方式进行。

邱培栋也说，民行党领导层将给予代表充分空间和自由作出决定，无需有任何顾虑，让每名代表按照自己的判断投下关键一票。