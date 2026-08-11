（马尼拉综合电）菲律宾政府计划明年举债3.3万亿比索（约690亿新元），增幅达五分之一，旨在振兴因中东冲突和腐败丑闻而遭受重创的经济。

根据菲律宾预算与管理部星期二（8月11日）发布的数据，拟议的债务主要通过国内融资筹集。这一数额将比今年修订后的2.73万亿比索借款计划高出20%。

菲律宾总统小马可斯星期二也要求国会批准明年7.2万亿比索的国家预算，比今年增长6%。这意味着明年的借款额将占总预算的46%。

小马可斯说，明年的预算重点是推动有利于长期发展的改革。“面对持续的全球不确定性，包括地缘政治紧张局势、持续的通胀压力以及能源价格波动，我们仍坚定不移地追求具有韧性、同时保持财政责任的经济增长。”

总借款额的近一半，约1.6万亿比索将用于偿还债务。截至6月，菲律宾的未偿债务为19.07万亿比索，约占国内生产总值（GDP）的66%。

预算与管理部说，明年的拟议支出计划将占GDP的21.7%。预算部长德莱昂说：“这份预算优先考虑通过对基础设施、教育、卫生、粮食安全和社会保障的战略投资来支持我国的经济增长。”

政府计划提高对汽水、电子烟和酒类的征税，以协助支付经济刺激措施。小马可斯也宣布为家庭提供税务减免，并通过补贴抵消能源价格飙升的影响。

中国银行首席经济师维拉斯奎兹说，尽管推进步伐有所放缓，菲律宾政府的财政整顿计划依然有效。“展望未来，要使债务占国内生产总值（GDP）的比率持续下降，必须结合更强劲的经济增长、持续推进增加财政收入的改革，以及审慎管理支出。”

受建筑业低迷和内需疲软的影响，菲律宾经济第二季同比增长2.3%，创下2021年以来的最低增速。上半年经济增长率为2.6%，低于全年3.5%至4.5%的目标。