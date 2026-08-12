自今年初夏以来，至少11名法国年轻人在泰国机场被逮捕。一名警方消息人士说，他们的行李被发现藏有数公斤大麻，目前仍被当局拘留。

部分涉案法国年轻人的家属向法新社和《解放报》透露，他们可能被毒贩的“免费旅游”所骗，成为运毒的“毒骡”。

一名外交消息人士说：“法国外交部相关部门正密切关注这些法国公民的情况，并与他们的家人保持联系。”他透露，泰国和香港的领事服务部门已介入调查。

《解放报》称，免费旅游邀请由一家智能手机贸易公司的经理发出，并确认有至少五名年龄介于18岁至26岁之间的年轻人分别在泰国和香港的机场被捕。

一些年轻人的亲属说，被捕者并不知道行李箱里的实际物品是什么。

接受法新社采访的一名女子说，她20岁的小叔7月中旬被捕，当时他正准备和另一名法国男子从泰国飞到巴黎。海关人员在他们锁着的行李箱里发现16.8公斤大麻，而他们并不知道行李箱的密码。

女子说：“他们当时都吓呆了。完全没料到会这样。”她说，有人通过Snapchat联系她的小叔，声称这项快递工作“百分百合法”，只是运送手机。

女子说：“一切都安排妥当，有机票和当地住宿安排，所以他信以为真。这是一个圈套。”

泰国是东南亚非法毒品走私的枢纽。受访法国官员说，近年来，尤其是自2022年泰国将大麻合法化后，从泰国走私大麻到法国的案件出现激增。

法国负责打击毒品犯罪的检察官办公室表示，相关调查正在进行，“我们的目标是查明组织者与可能涉及的犯罪网络，并摸清这些团伙的运作模式，包括这些年轻人如何被招募、安排、是否还有其他人参与。”

欧盟毒品管理局（EUDA）2025年发布的一份报告对来自泰国的毒品缴获量上升表示担忧。