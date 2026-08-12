马来西亚吉隆坡高庭裁定，前首相纳吉的夫人罗斯玛必须把应支付给黎巴嫩珠宝商世皇的6746万令吉（约2111万新元）赔偿金，存入一个由相关各方律师共同管理的托管账户（stakeholder account）。

“当今大马”报道，吉隆坡高庭司法专员玛丽安星期三（8月12日）批准罗斯玛有条件暂缓执行判决的申请，并下令她必须在从12日算起的一个月内完成付款。

罗斯玛8月5日告诉法庭，她的银行户头只剩约10万令吉，因此申请暂缓执行向黎巴嫩珠宝商世皇支付6746万令吉赔偿的判决。吉隆坡高庭司法专员玛丽安透过线上视讯听取各方陈词后，择定12日上午宣布裁决。

世皇2023年3月入禀法庭称，公司于2018年2月将44件珠宝交给罗斯玛鉴赏及选购，但罗斯玛并未买下。一马案发后，世皇只追回其中一件珠宝，因此入禀法庭向罗斯玛索偿，要求法庭强制罗斯玛归还其余43件寄售珠宝或支付6746万令吉赔偿。

吉隆坡高庭今年6月裁定世皇胜诉，罗斯玛须在裁决作出后的一个月内向世皇支付上述赔偿。