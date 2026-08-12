消息人士透露，原定11月召开的马来西亚砂拉越邦议会会议将提前至10月中开会，显示砂选举极可能在11月底举行。

根据惯例，砂议会每年5月和11月初召开会议，砂总理则在11月的会议期间提呈新一年的财政预算案。

不过，砂政坛消息人士告诉《星洲日报》，当局已通知议员，来临的议会将提前在10月12日至21日召开。砂总理阿邦佐哈里届时将提呈的2027年度砂财案，预料将公布一系列利好消息，为砂选举铺路。

消息人士说，如果砂议会在10月的会议结束时解散，新一届议会选举预计最快在11月底，或最迟12月初举行。这意味着，来届砂选举来不及重划及新增选区。

砂议会去年7月通过选区划分法案，将选区从原有的82席，增加17席至99席。但这仍须选举委员会依法展开选区重划程序，并在国会下议院通过，才能正式生效。

砂议会第12届选举是在2021年12月举行。当时砂拉越政党联盟（简称砂盟）赢得82个议席中的76席，以超过三分之二的绝对优势执政。本届议会的任期将于2027年2月届满。

也是砂盟主席的阿邦佐哈里星期一（8月10日）重申，如果选委会来不及在砂议会解散前完成选区重划，第13届砂选举将根据现有的82个选区进行改选。