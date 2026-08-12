（吉隆坡综合讯）马来西亚与澳大利亚同意加强在稀土元素等关键矿产领域的合作，包括探讨在马国发展钕磁铁的制造能力。

钕磁铁（neodymium magnet）属于高性能永久磁铁，广泛应用于电动车、风力发电机、电子产品及先进工业设备。

马国天然资源及环境永续部星期三（8月12日）发文告说，环境部长亚瑟古律星期二（11日）在国会大厦与澳洲驻马最高专员海内克会晤时，讨论如何加强在稀土及其他关键矿产领域的合作。

文告指出，马国认可澳洲在关键矿产领域的技术专长及领导地位，并致力根据马国国家矿产政策，全面发展马国稀土价值链，从中游延伸至下游阶段。

文告说：“双方讨论的重点还包括交换稀土加工废料管理的最佳实践，尤其是底流中和固体，以及发展国内钕磁铁制造能力。”

马澳两国在稀土领域的合作由来已久。澳洲莱纳斯稀土公司是马国目前规模最大的稀土领域合作伙伴。

莱纳斯稀土加工厂2012年落户马国彭亨州关丹格宾。去年5月，莱纳斯在格宾的稀土加工厂成功生产首批重稀土元素产品，成为全球唯一能在中国以外供应轻稀土与重稀土产品的生产商。

去年10月，莱纳斯宣布增加投资5亿令吉（约1亿5400万新元），在格宾建新的稀土分离设施，扩增重稀土加工产能。

据估计，马国有约1610万公吨稀土储量，但缺乏开采和加工技术。为防资源流失，马国在努力发展下游产业之际，也禁止出口稀土原料。