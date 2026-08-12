马来西亚一些民众因为护照有效期超过10年，近来在外国办理登机手续时遇到诸多问题。马国移民局为此宣布，即日起统一将国际护照的最长有效期限制为10年，并暂停签发超过10年的护照。

目前持有马国护照，且有效期超过10年者，移民局会优先为他们免费更换新护照。

马国移民局总监扎卡里亚星期三（8月12日）发文告说，移民局早前就有关问题咨询国际民航组织，获得的反馈是，当局不反对马国发出有效期超过10年的护照。

然而，一些持有马国护照有效期超过10年的民众，最近在国外多家航空公司办理登机手续时出现问题，引发混淆。

扎卡里亚说，就边境管控和国际民航组织标准而言，护照效期超过10年并不构成问题。“问题不在国家，而是航空公司……为避免各航空公司对‘至少六个月护照有效期’的要求产生不同解读，移民局决定接下来将护照最长有效期统一为10年，直至与各航司及国际民航组织协商解决这个问题为止。”

他也说，移民局注意到近来社交媒体流传“马国10年期护照超出国际限制，可能导致旅客被拒绝登机”的说法。

他说，有关说法不是真的，并强调现有的国际法及各国法律，都未禁止任何国家签发有效期10年或更长的护照。

为减少护照更新频率、简化海内外旅行手续，马国移民局今年7月1日推出新款护照，最长有效期为10年。当局迄今已签发约3万8000本10年期限的护照，其中2万6000本有效期超过10年，这是因为当局把旧有护照的剩余效期加入新护照，所以出现有效期超过10年的情况。