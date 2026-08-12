（日内瓦综合电）联合国发布最新调查报告说，缅甸军方持续对平民实施蓄意袭击，并且越来越依赖无人机和动力滑翔机发动隐蔽的空袭，导致平民难以提前察觉，限制他们逃跑或寻找庇护的能力。

联合国人权理事会属下的缅甸独立调查机制星期二（8月11日）发布的“缅甸问题独立调查机制”年度报告显示，缅军政府持续加大对平民的袭击，这些行动在去年12月和今年1月分阶段举行的选举前夕显著升级。

这份报告涵盖去年7月至今年6月期间，缅军蓄意空袭平民、任意拘留平民、施行酷刑和性暴力等一系列行为。

据报告，空袭目标包括民宅、学校、医疗设施、宗教场所和境内流离失所者的营地，造成人员伤亡和财产损失。

报告还说，军方越来越多地依赖动力滑翔伞、旋翼机和无人机展开低空袭击，并使用迫击炮弹等非制导爆炸物。

调查人员在报告中说，在实皆省发生的几起袭击中，滑翔伞飞行员在接近目标时刻意关闭引擎，让平民毫无预警，也没时间躲避。

缅军还采取“双重打击”的形式空袭，即先攻击一个目标，之后再发动攻击，并且针对救援人员和试图逃离的人员。

此外，调查人员收集并分析大量证据后发现，军方控制的设施内存在任意拘留、酷刑和性暴力等行为。涉及的平民与去年颁布、把批评选举定为犯罪的法律有关。

报告说：“许多人因违反相关法律被捕，例如在社交媒体发表批判言论，可能面临最高20年监禁，甚至死刑。”

报告还说，缅军与各武装团体在全国范围内的冲突丝毫没有缓和的迹象。“过去一年，军方和各武装犯下的战争罪和反人类罪的频率和强度持续升级。”

缅甸独立调查机制负责人库姆吉安说：“缅甸各地民众不仅生活在持续的暴力威胁中，也承受着冲突造成的长期影响。”

缅甸军方尚未对这份报告作出回应。

缅军2021年发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府以来，缅甸爆发的内战已造成约10万人死亡，数百万人流离失所。联合国说，这期间有数万人被军政府拘留。