（雅加达／吉隆坡综合讯）印度尼西亚林火持续加剧，烟霾迫使加里曼丹的学校改为线上教学，邻国马来西亚砂拉越也深受影响，超过100所学校紧急停课。

根据印尼林业部的火点监测，本月迄今已在国内录得1612个火点，比7月全月的758个多出一倍有余。

《雅加达邮报》报道，在烟霾问题严重的西加里曼丹省首府坤甸，当局已下令全市学校转为居家学习，数万名学生受影响。

空气质量监测数据显示，坤甸的空气中悬浮颗粒PM2.5浓度已超过每立方米200微克，远高于世界卫生组织建议的24小时平均浓度不超过每立方米15微克，以及全年平均浓度不超过每立方米5微克的标准。

坤甸市长埃迪说，由于空气质量恶化，市内的呼吸道感染病例增加5%。

在南加里曼丹省首府班贾尔巴鲁，急性呼吸道感染病例也增加23%，今年首七个月累计病例逾2万1300起。

烟霾同时影响航班交通。西加里曼丹和南加里曼丹的两座机场日前因能见度下降，多趟航班延误。

印尼环境与林业部加里曼丹地区林火消防机构负责人尤多星期三（8月12日）说，当局正加强边境地区防火工作，并将恢复边境安全巡逻。

他说，地方政府、军队、警方及社区等将共同巡逻，以加强火灾预防和提升边境社区的防火意识。

印尼林火肆虐，今年1月至6月间的过火面积已达10万7465公顷，比2023年同期增加110%。

星期二（8月11日），在印尼中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚，一名村民尝试扑灭野火。（法新社）

马国多个地区的空气质量也因印尼的跨境烟霾恶化。其中，砂拉越的打必禄及西连两地空气污染指数星期三下午突破200点，分别达212点及202点的非常不健康水平。打必禄的六所学校，以及西连的108所学校因此紧急停课，改为居家学习。

砂拉越灾害管理委员会发声明说，根据国家烟霾行动计划，一旦空气污染指数超过200点的非常不健康水平，砂州教育局有权下令辖区内所有学校，包括幼儿园及托儿所暂时关闭，以保障师生的健康及安全。

印尼跨境烟霾导致马来西亚首都吉隆坡等13个地区的空气污染指数处于不健康水平。游客星期三（8月12日）在吉隆坡瞭望市景，但因烟霾笼罩，景观迷蒙。（路透社）

马国半岛多地，包括首都吉隆坡、直辖区布城及雪兰莪州部分城镇的空气污染指数星期三也都超过100点，达不健康水平。