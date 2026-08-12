印度尼西亚林火引发的跨境烟霾导致马来西亚空星期三（8月12日）的气素质严重恶化。情况最糟的砂拉越西连省空污指数超过200点，属于非常不健康水平，当局因此暂时关闭当地108所学校。

砂拉越天灾管理委员会星期三晚间发文告说，西连省这些停课的学校将启动居家教学，确保学生的学习不受影响。

文告说：“国家烟霾行动计划授权砂拉越教育局长，一旦空污指数达到200点，就必须立即关闭学校、幼儿园及托儿所。”

砂拉越与印尼婆罗洲接壤。印尼林火造成严重的跨境烟霾后，当局已派飞机洒水控制火势。

据马国环境局，截至星期三晚间8时，马国共有八个地区的空气污染指数属于不健康水平，这些地区全在砂拉越。

其中西连空污指数录得198点、三马拉汉180点、古晋179点、斯里阿曼156点、泗里街159点、诗巫111点、民都鲁146点、美里117点。

马国卫生部建议受影响地区的公众，一旦空气质量指数超过100，就应减少体力活动和户外活动；如果出现呼吸急促和持续咳嗽等症状，就应及时就医。

卫生部将加强对雾霾相关疾病的监测，并提升医疗设施、药品供应和医务人员的应对能力。